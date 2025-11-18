不只設計菜單還要會美食攝影剪輯 學校營養師學用數位工具

中小學生幾乎都在學校吃營養午餐，學校營養師除了要會設計菜單，還要學習使用數位工具。（資料照）

國中小學生約177萬人，99％都在校吃營養午餐，依學校班級數配置，全國中小學營養師約700人左右，設計營養午餐的菜單，並進行飲食教育，營養午餐專法目前則還在研訂中。全國160名營養師近日參與教育部舉辦的研習，強化營養專業知能，不只要會設計健康菜單，因應數位趨勢，也學習使用數位工具，如美食菜單攝影、手機影片剪輯等，應用在校園營養午餐之呈現。

教育部國教署組長邱秋嬋說明，委託國立彰化女中辦理「全國高級中等以下學校營養師研習」，邀請各地方政府教育局處及教育部主管高級中等以下學校營養師計160人，透過專題講座、實地參訪及經驗交流等方式，深化學校午餐、校園食品管理實務及跨領域合作執行健康飲食教育能力。

邱秋嬋表示，學校營養師是推動健康校園飲食政策的重要專業人員，除了肩負學生每日午餐設計與監督工作外，更在食品衛生安全、飲食教育規劃及與師長、家長、供應商溝通中發揮關鍵影響力。

為協助營養師因應現代校園多元挑戰，研習邀請新北市新莊社區大學講師章承嬌，講解美食產業數位工具（如美食菜單攝影、手機影片剪輯）如何應用於校園營養實務，提升專業效能與創意呈現；「歐耶老師」曾彥豪說明溝通與人際互動技巧，協助營養師強化與學生、家長、廠商互動的語言技巧，建立良好合作關係；桃園新街國小營養師曹敬萱分享與教師共同設計食育課程的實務經驗，推動營養師與學科教師跨域合作。

研習還安排參訪農場，進行食農教育體驗與太空包DIY活動，營養師與業者交流在地農業推廣與飲食教育結合的經驗，邱秋嬋表示，實地觀察與體驗，有助於未來校內食農教學與午餐菜單設計的融合與創新。

