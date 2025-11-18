為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    電腦也會養鴨！畜試所推全方位種禽智慧方案 機器人幫撿蛋

    2025/11/18 14:34 記者楊媛婷／台北報導
    畜試所和宜蘭大學共同開發的智動化撿蛋機器人可自主巡檢鴨舍並撿拾地面蛋。（圖由畜試所提供）

    畜試所和宜蘭大學共同開發的智動化撿蛋機器人可自主巡檢鴨舍並撿拾地面蛋。（圖由畜試所提供）

    電腦也很會養鴨！農業部畜試所整合人工智慧（AI）技術、感測科技、資料分析，可自動判別受精蛋，還可監測鴨場的環境變化，可減少人員進出、提高牧場生物安全，還開發智動化撿蛋機器人可循檢鴨舍，撿鴨蛋成功率高達95.6%。

    隨農業人力短缺與老化，還有社會對動物福利的重視與要求，畜試所自2022年起開始推動全方位種禽智慧方案，逐步完成從鴨種蛋、孵化、育成到成鴨飼養的數位化流程，畜試所分所長張經緯表示，在繁殖與孵化階段，導入智能化鴨種蛋照蛋系統，利用AI影像自動判別受精蛋與中止胚，照蛋時間可縮短逾80%，準確率達98%。

    至於育成與飼養階段則是結合智慧環控與鴨隻辨識感測系統，張經緯表示，可自動監測環境變化與防疫風險，減少人員進出造成的疫病傳播；同時整合採食監測與環境感測功能，實測可節省約20%人力並降低10%飼料成本，已累積超過10萬筆行為與採食資料，用於分析飼料效率與生長特性。

    張經緯指出，該所也和宜蘭大學合作開發智動化撿蛋機器人，目前撿蛋集蛋成功率達95.6%，可減少8成以上人工作業時間，並降低蛋品污染與破損風險。

    畜試所表示，該所目前正開發行為辨識與生理監測技術，用以評估平飼蛋鴨在不同給水與環境設計下的洗浴、採食與棲息行為，並結合羽毛潔淨度、足墊狀況與相關生理數值，以建立動物福利評估指標。

