台灣有事日本有事！蘇澳遭逢嚴重水災 日本2姊妹市跨海送暖

蘇澳遭逢嚴重水災，日本石垣市長中山義隆（右）以親函跨海送暖，圖為雙方締盟30週年與蘇澳鎮長李明哲（左）合影。（圖由蘇澳鎮公所提供）

蘇澳遭鳳凰颱風水災重創，進入災後復原階段，日本姊妹市沖繩縣石垣市長中山義隆及千葉縣館山市長森正一，均以親函方式跨海慰問送暖，館山市還發起賑災募款，展現「台灣有事，日本有事」深厚情誼。

蘇澳鎮公所今天（18日）指出，蘇澳與石垣市締盟30年，蘇澳鎮長李明哲10月底率團訪問，隨後轉往館山市締結姊妹市，2市市長得知蘇澳受災，陸續透過親函表達關心。

請繼續往下閱讀...

中山義隆在信函中指出，石垣市同樣經歷過颱風重創，深刻感受到蘇澳此刻面臨的困境，期盼受災住戶平安，並早日重建家園，如果需要協助，石垣市願意伸出援手。

值得一提是，為因應氣候變遷、地震及颱風危害，雙方在締盟30年活動上，簽訂災害應變國際合作協定，約定一旦有災難發生，可向對方提出支援請求，此刻石垣市跨海送暖，凸顯對蘇澳的重視與深刻友誼。

森正一說，當他得知蘇澳遭逢颱風侵襲重創，感到非常震驚，除了藉由信函慰問，館山市也為蘇澳水災發起賑災募款，他希望在救災前線上的李明哲，務必保重身體。

李明哲表示，朋友不在多，貴在風雨同行，危難之際更能顯見「台灣有事，日本有事」的姊妹市情誼，他代表全體蘇澳鎮民，向石垣及館山市表達感謝之意。

日本石垣市長中山義隆親函內文。（圖由蘇澳鎮公所提供）

日本館山市長森正一（右）透過親函希望在救災前線上的蘇澳鎮長李明哲（左）保重身體。（圖由蘇澳鎮公所提供）

館山市為蘇澳水災發起賑災募款。（圖由蘇澳鎮公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法