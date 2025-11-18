為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北淡水公司田溪護欄斷裂釀意外引關注 議員促巡檢、整頓步道

    2025/11/18 14:00 記者羅國嘉／新北報導
    新北市淡水公司田溪木棧道9月7日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，此次意外凸顯公共設施老化問題。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水公司田溪木棧道9月7日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，此次意外凸顯公共設施老化問題。（記者羅國嘉攝）

    新北市淡水公司田溪木棧道9月7日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，此次意外凸顯公共設施老化問題，議員陳偉杰要求市府建立巡檢制度、明確分工並推動整體整頓計畫，同時也關注北投子溪便橋及八里污水處理廠移交進度；對此，市長侯友宜回應，目前已檢討18處護欄也已進行修繕，將請水利局做通盤檢討及規劃提供評估報告。

    陳偉杰指出，公司田溪木棧道意外事件再次凸顯公共設施安全的重要性。棧道、欄杆、照明與指示設施多處老舊破損，要求市府建立定期巡檢與通報制度，明確界定水利局、工務局與區公所之間的責任分工，同時建議市府應結合沿線的自然景觀與觀光潛力，推動「生態教育、親水休憩與觀光導覽」整體整頓計畫。

    另外，北投子溪沿岸步道是居民運動與親子休憩的重要路線，但兩岸缺乏便橋連通，建議在新春街125巷底設置小型便橋，串聯新舊市區綠帶，打造結合休閒、教育與觀光的生態廊道；而八里污水處理廠的移交進度，要求市府明確掌握改善項目比例與時程，確保交接順利不中斷。

    侯友宜說，目前已檢討18處護欄也已進行修繕，包含木棧道將進行全面檢視整修。深知兩條步道深受淡水居民喜愛，將請水利局做通盤檢討及規劃提供評估報告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播