新北淡水公司田溪護欄斷裂釀意外引關注 議員促巡檢、整頓步道

新北市淡水公司田溪木棧道9月7日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，此次意外凸顯公共設施老化問題。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水公司田溪木棧道9月7日發生一名男子靠著護欄休息時，護欄突然斷裂，導致李男墜落護岸，此次意外凸顯公共設施老化問題，議員陳偉杰要求市府建立巡檢制度、明確分工並推動整體整頓計畫，同時也關注北投子溪便橋及八里污水處理廠移交進度；對此，市長侯友宜回應，目前已檢討18處護欄也已進行修繕，將請水利局做通盤檢討及規劃提供評估報告。

陳偉杰指出，公司田溪木棧道意外事件再次凸顯公共設施安全的重要性。棧道、欄杆、照明與指示設施多處老舊破損，要求市府建立定期巡檢與通報制度，明確界定水利局、工務局與區公所之間的責任分工，同時建議市府應結合沿線的自然景觀與觀光潛力，推動「生態教育、親水休憩與觀光導覽」整體整頓計畫。



另外，北投子溪沿岸步道是居民運動與親子休憩的重要路線，但兩岸缺乏便橋連通，建議在新春街125巷底設置小型便橋，串聯新舊市區綠帶，打造結合休閒、教育與觀光的生態廊道；而八里污水處理廠的移交進度，要求市府明確掌握改善項目比例與時程，確保交接順利不中斷。

侯友宜說，目前已檢討18處護欄也已進行修繕，包含木棧道將進行全面檢視整修。深知兩條步道深受淡水居民喜愛，將請水利局做通盤檢討及規劃提供評估報告。

