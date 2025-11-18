國圖海外第55個合作夥伴 夏威夷大學馬諾亞分校設「台灣漢學資源中心」

國圖舘長王涵青（右）與夏威夷大學（UHM）圖書館館長Clem Guthro（左）代表簽署合作協議。（圖由國圖提供）

為深化台美學術交流，國家圖書館與美國夏威夷大學馬諾亞分校（UHM）簽署合作協議，設立「台灣漢學資源中心」（TRCCS），並簽署加入國圖建置的「中文古籍聯合目錄備忘錄」協議，國圖館長王涵青與UHM圖書館館長Clem Guthro代表簽署，該校也成為國圖全球海外資源據點第55個合作夥伴。

王涵青表示，夏威夷與台灣的地理條件相似，都位於環太平洋地緣中樞位置，匯聚豐富的多元文化，從1920年代開始，夏威夷大學培養美國無數漢學研究學者，譬如將畢生藏書捐贈國圖的史丹佛大學教授丁愛博（Albert E. Dien）於1960年左右從這裡開始教學生涯。

王涵青指出，夏威夷大學學術出版漢學與東亞研究成果，也經常引領台灣學術界認識世界前瞻性的人文研究風貌，國圖未來也將持續為UHM提供優質學術資源，提升台灣學術研究成果的國際能見度，為亞太、全球漢學研究與台灣研究的發展挹注新動能。

UHM因獨特的地理位置，在全球研究中扮演著連通亞洲與太平洋樞紐的關鍵角色，國圖與UHM已有多年的國際出版品書刊交換基礎。

UHM館長Guthro表示，UHM圖書館作為大學科學研究、教學和學習的重要夥伴，擁有世界一流的館藏，涵蓋夏威夷、大洋洲和太平洋島嶼，以及亞洲各國文獻，為該校師生和來自世界各地的研究人員提供支援，近年UHM圖書館發起「圖書館寶藏倡議」，致力於保存、數位化和推廣該館內橫跨夏威夷、太平洋及亞洲等區域的獨特館藏，設立「台灣漢學資源中心」（TRCCS）後，將引進豐富的台灣學術成果及數位資源，相信能為亞太區域研究，提供更充沛的研究量能。

國圖特別致贈兩套珍貴復刻出版品：存世最早雙色印刷之「金剛般若波羅蜜經」、國寶級宋刊本「註東坡先生詩」。夏威夷大學教務長Vassilis L. Syrmos及我國駐檀香山台北經濟文化辦事處處長張詩瑞、副領事康立中皆出席，並肯定TRCCS之設置將有助於深化台美關係，讓文化交流基礎更加堅實。

