    首頁 > 生活

    松柏嶺遊客中心採免治馬桶與智慧監測 獲特優公廁

    2025/11/18 13:37 記者張協昇／南投報導
    參山國家風景區管理處柏嶺遊客中心，設有茶文化體驗館。（資料照）

    南投縣年度績優公廁評比出爐，參山國家風景區管理處（簡稱參山處）松柏嶺遊客中心公廁，不但親子廁所、無障礙廁所與穆斯林友善廁所一應俱全，且是公共場所中少數採用免治馬桶的公廁，並導入智慧監測科技，利用感測器即時掌握溫度、濕度與異味狀況，獲得全縣僅3席的最高等級的特優公廁獎。

    參山處處長曹忠猷表示，松柏嶺遊客中心兼具遊客服務站與茶文化主題館功能，是參山處六大核心據點之一。為打造舒適、安心且具文化溫度的旅遊環境，參山處長期投入資源優化公廁，包括硬體升級、環境友善設計與全年維運管理，堅持達成「不髒、不臭、不濕」三大指標。

    曹忠猷指出，在性別友善意識提升的趨勢下，松柏嶺遊客中心公廁廁間配置也全面改善，包括親子廁所、無障礙廁所與穆斯林友善廁所一應俱全，且因採用具有保暖功能的免治馬桶，小孩與長者冬天如廁也不會感到冰冷，加上導入智慧監測科技，形成「可量化、能追蹤」的維護管理流程，讓每位旅客從踏進廁所的第一秒，就能感受與其他公廁的差異。

    曹忠猷強調，松柏嶺遊客中心也於今年度獲得南投縣衛生局親善哺集乳室認證，打造一處正貼近旅客需求的全齡化、友善型遊憩據點，歡迎民眾在體驗松柏嶺茶文化與山林風光之際，不妨走訪遊客中心親身感受。

    參山處松柏嶺遊客中心公廁，榮獲南投縣特優公廁。（參山處提供）

    參山處松柏嶺遊客中心公廁，導入智慧監測科技即時掌握溫度、濕度與異味。（參山處提供）

    參山處松柏嶺遊客中心公廁，採用具保暖功能的免治馬桶。（參山處提供）

    參山處松柏嶺遊客中心公廁人口布置雅緻。（參山處提供）

