    花蓮馬太鞍溪便道趕工 今晨遇溪水暴漲工程團隊急撤退

    2025/11/18 13:33 記者王錦義／花蓮報導
    受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋便道，交通部公路局投入機具、人力搶災，今清晨又遇到溪水暴漲。（圖由公路局提供）

    受鳳凰颱風影響，馬太鞍溪水暴漲沖毀馬太鞍溪橋便道，交通部公路局投入機具、人力搶災，預計本月底搶通便道，公路局東區養護工程分局今指出，18日清晨馬太鞍溪河川水位因不明原因突然暴漲，現場施工廠商於第一時間緊急撤離河道並暫時停止作業，將於水位退至安全範圍後，立即進場進行便道搶修作業。

    公路局東工分局指出，花蓮工務段搶修團隊持續監看水位中，今（18）日清晨突發性水位暴漲已影響便道搶修進度，為提升後續作業安全及加速完成便道搶修復原，將邀集農業部林業及自然保育署花蓮分署與經濟部水利署第九河川分署共同協調研商，以建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。

    本月15日公路局簡報便道搶修進度預計10天搶通，東工分局指出，將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。請用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

    依據農業部林業及自然保育署馬太鞍溪堰塞湖監控面板數據指出，今天凌晨3點多，位於馬太鞍溪上游大觀、太安雨量測站有測得下雨，雨勢不大約持續到上午8點多，截至下午1點，萬榮山區的太安測站24小時累積雨量為53mm。林保署花蓮分署指出，今天清晨山區有雲霧無法空拍，堰塞湖監測數據與昨日一樣，水位高程為1006.48公尺，蓄水量約32萬立方公尺，無明顯變化。

