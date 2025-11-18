為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東海大學一度要告「不實合成、危言聳聽」 退休副教授阮偉明回擊了

    2025/11/18 13:31 記者黃旭磊／台中報導
    東海大學表示，多數校園綠地並未鋪設抑草蓆。（校方提供）

    東海大學表示，多數校園綠地並未鋪設抑草蓆。（校方提供）

    東海大學9月遭建築系退休副教授阮偉明控訴，抗議校園草地蓋黑色塑膠布，校方認為阮偉明於臉書張貼不實照片，揚言提出刑事告訴及民事訴訟，對此，阮偉明今天委任律師聲明，對於校長帶領的行政當局嚴重失職，無法代表東海大學無形精神，表達嚴正抗議。

    阮偉明曾於今年9月北上立法院，抗議東海大學陽光草坪釘上固定式舞台，還覆蓋抑草蓆，掀開一角竟發現底下草都已死光，事後，校方稱爲合成圖片，且「鋪抑草蓆毀草地」錯誤指控對學校聲譽造成影響，針對「不實合成造成危言聳聽」狀況，以律師聲明稿澄清維護校譽。

    阮偉明今天發文表示，9月間遭校內權責相關單位於校園綠地草皮景觀區域鋪設抑草蓆，並搭建固定式舞台，已造成校園景觀風貌不當破壞，基於東海大學一份子，關心愛護校園景觀於個人臉書揭露事實，呼籲權責機構重視改善。

    阮偉明發文稱，校方總務處遽然發出律師聲明書，直指他散佈「不實內容」，並揚言提起民刑事訴訟等語，再次彰顯校方權責單位無力檢討內部行政措施失當，已委請律師回應校方，校長帶領東海行政當局只是經理人，嚴重失職，無權擁有有形校園，更無法代表東海大學無形精神。

    東海大學表示，針對阮老師一案，經與校友總會會長及多位校友代表深入討論後，校方理解阮老師長期以來對東海的情感與貢獻，基於這份情誼與尊重，校方律師決定暫緩法律行動，以更平和、對話的方式處理後續事宜。

    台中市文化局表示，台中文化景觀「東海大學早期校園」爭議案，校方從9月24日至11月10日邀請台中市文資委員、校內代表召開4場文資聯審會議，補行文資相關審查程序，市府將於11月27日於東海大學辦理文化景觀維護講習會，持續輔導校方落實文化景觀保存之責。

