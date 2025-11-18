拼場！斗六市長率千人走上街 反擊反對人行道聲浪

斗市長林聖爵（前排左起）代表將支持人行道建置的陳情書遞交給議長黃凱、縣長張麗善。（記者黃淑莉攝）

斗六市區建置人行道掀起支持及反對爭議，繼民生南路店家到議會陳情反對設置人行道，斗六市長林聖爵今（18）日也率領上千名市民走上街，從公所步行到縣議會向議長黃凱、縣長張麗善陳情，高呼「行人好走、商家好賺」，林聖爵強調，今天不是抗議是柔性陳情，要讓大家聽到贊成建置人行道市民的聲音。

林聖爵在臉書社群發起「還路於民」人行道聲援活動，原計畫500人參加，今天一早不少民眾自主站出來共計上千人到場，有媽媽推著娃娃車帶孩子，有子女推著坐輪椅長輩、有坐輪椅的身障人士，手持「以人為本」、「行人好走商家好賺」、「還路於民翻轉行動困境」等看板、布條。

林聖爵指出，民生南路商家抗議反對設置人行道在地方社群引起討論，留言民眾有8成支持人行道建置，為讓大家聽到贊成民眾的聲音，他率領民眾走出，這也是公所有史以來首次由市長率眾到議會陳情。

林聖爵強調，民生南路人行道建置後，汽車停車格由31格增加為70格，機車停車從192格增為300格，卸貨區由0增為4格，據統計人行道建置行人滯留率有15%，有助活絡商圈及地方發展，也可讓行人更安全，人行道建置是對的政策，他堅持做對的事，接下來還有2場說明會，公所也會與商家及居民做善意溝通。

議長黃凱、縣長張麗善利用議會中場休息空檔接受陳情書，黃凱說，人行道建置是為給行人更安全道路，地方有不同意見，市公所會再溝通，帶動斗六市發展。

張麗善指出，市長及市民的聲音她都聽到，中央經費與地方資源都是為了讓人民享受更好的生活品質，地方建設推動有時候難免出現不同意見與多元聲音，應以「互相體恤、互相包容」原則溝通，做出雙贏政策，確保行人安全，並兼顧住家及店家權益及生計。

