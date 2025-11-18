為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風來襲 台東關山地區空品亮橘燈

    2025/11/18 13:15 記者黃宜靜／台北報導
    環境部今日提醒，由於中南部位於下風處，污染物稍累積；而台東關山地區因風速較強引發地表揚塵，污染物濃度較高，因此發布橘燈提醒。（圖擷取自空氣品質監測網）

    環境部今日提醒，由於中南部位於下風處，污染物稍累積；而台東關山地區因風速較強引發地表揚塵，污染物濃度較高，因此發布橘燈提醒。（圖擷取自空氣品質監測網）

    東北季風增強，環境部今日提醒，由於中南部位於下風處，污染物稍累積；而台東關山地區因風速較強引發地表揚塵，污染物濃度較高，因此發布橘燈提醒，提醒敏感族群要注意。

    環境部空氣品質預報資訊顯示，竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區為「普通」等級，關山達橘色提醒等級。

    環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵說明，受到東北季風影響，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，因此空氣品質較好，而中南部位於尾流弱風區，污染物易累積，因此雲嘉南地區易引發地表揚塵現象，導致PM10濃度升高，影響空氣品質及能見度。

    環境部今針對台東關山地區發布空品提醒，提醒該地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。游智淵續指，由於今日東北季風增強，台東地區風勢較強，強勁風勢容易對裸露地表產生揚塵逸散，導致PM10濃度升高，出現橘燈提醒；若下午風勢增強、地表沙土仍多的話，可能會使PM10濃度更高。

    環境部提醒，橘色提醒表示空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。若一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動；學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。至於有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，應建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

    環境部今針對台東關山地區發布空品提醒，提醒該地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。（圖擷取自空氣品質監測網）

    環境部今針對台東關山地區發布空品提醒，提醒該地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。（圖擷取自空氣品質監測網）

