為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南十鼓文創園區「魔法市集」 全新奇幻場景亮相

    2025/11/18 13:12 記者劉婉君／台南報導
    十鼓文創園區2026魔法市集將於明年2月登場，全新奇幻場景搶先亮相。（記者劉婉君攝）

    十鼓文創園區2026魔法市集將於明年2月登場，全新奇幻場景搶先亮相。（記者劉婉君攝）

    十鼓文創園區「魔法市集」將於明年農曆年節前夕登場，全新奇幻場景今（18）日亮相，以死亡與重生為主題，融合古埃及祭祀意象與遠古翼龍獸骨共創，歷經1年打造沉浸式藝術裝置「獸骨祭壇」，除了供民眾參觀、體驗，也是祭司演出的劇場。

    獸骨祭壇是十鼓文創園區繼魔法工廠、魔法彩虹街、魔域王座、時空魔花之後推出的全新場景，設計靈感源自古埃及文明的獻祭儀式，透過獸骨堆砌、藍色鬼火與綠色異火意象交織的冷暖光影，象徵人類與靈界間的交流與能量循環。祭壇中央整體以黑、白、金3色為主調，呈現古文明與現代藝術的融合。

    十鼓文創美術設計顧問鄭之涵表示，此次創作共運用405件仿真獸骨，包含豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚、狐狸等多種動物部位，每件骨骼皆與祭典重組，成為故事的一部分，角落也有象徵史前時代的陶製湯鍋、陶甕等遠古人類生活軌跡。

    2026魔法屾林市集將於明年2月7日農曆春節前夕登場，連續2週。今天的記者會上，扮演祭司的演出者演奏長笛、埃及鈴鼓及埃及達布卡鼓，與現場空靈氛圍融合，帶給觀眾不一樣的體驗。

    十鼓文創園區歷經1年打造的全新創意沉浸式劇場「獸骨祭壇」，以古埃及文明的獻祭儀式為設計靈感。（記者劉婉君攝）

    十鼓文創園區歷經1年打造的全新創意沉浸式劇場「獸骨祭壇」，以古埃及文明的獻祭儀式為設計靈感。（記者劉婉君攝）

    祭司於祭壇中央演出，帶給觀眾不一樣的感受。（記者劉婉君攝）

    祭司於祭壇中央演出，帶給觀眾不一樣的感受。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播