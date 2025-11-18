台南十鼓文創園區「魔法市集」 全新奇幻場景亮相

十鼓文創園區2026魔法市集將於明年2月登場，全新奇幻場景搶先亮相。（記者劉婉君攝）

十鼓文創園區「魔法市集」將於明年農曆年節前夕登場，全新奇幻場景今（18）日亮相，以死亡與重生為主題，融合古埃及祭祀意象與遠古翼龍獸骨共創，歷經1年打造沉浸式藝術裝置「獸骨祭壇」，除了供民眾參觀、體驗，也是祭司演出的劇場。

獸骨祭壇是十鼓文創園區繼魔法工廠、魔法彩虹街、魔域王座、時空魔花之後推出的全新場景，設計靈感源自古埃及文明的獻祭儀式，透過獸骨堆砌、藍色鬼火與綠色異火意象交織的冷暖光影，象徵人類與靈界間的交流與能量循環。祭壇中央整體以黑、白、金3色為主調，呈現古文明與現代藝術的融合。

十鼓文創美術設計顧問鄭之涵表示，此次創作共運用405件仿真獸骨，包含豺狼、牛、羊、駱駝、鱷魚、狐狸等多種動物部位，每件骨骼皆與祭典重組，成為故事的一部分，角落也有象徵史前時代的陶製湯鍋、陶甕等遠古人類生活軌跡。

2026魔法屾林市集將於明年2月7日農曆春節前夕登場，連續2週。今天的記者會上，扮演祭司的演出者演奏長笛、埃及鈴鼓及埃及達布卡鼓，與現場空靈氛圍融合，帶給觀眾不一樣的體驗。

十鼓文創園區歷經1年打造的全新創意沉浸式劇場「獸骨祭壇」，以古埃及文明的獻祭儀式為設計靈感。（記者劉婉君攝）

祭司於祭壇中央演出，帶給觀眾不一樣的感受。（記者劉婉君攝）

