    首頁 > 生活

    苗栗今年第5例！ 家犬叼到「狂犬病鼬獾」 狗兒安樂死

    2025/11/18 14:17 記者彭健禮／苗栗報導
    依農業部監測，苗栗縣今年出現狂犬病例，分別為2月間泰安鄉、大湖鄉各1例，3月間公館鄉1例及10月三義鄉1例，再加上此通霄1例，累計為5例，皆為鼬獾感染病例。（圖由苗縣府提供）

    依農業部監測，苗栗縣今年出現狂犬病例，分別為2月間泰安鄉、大湖鄉各1例，3月間公館鄉1例及10月三義鄉1例，再加上此通霄1例，累計為5例，皆為鼬獾感染病例。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣再添鼬獾狂犬病例！農業部生物多樣性研究所於9日接獲通報，指通霄鎮某牧場附近，有家犬叼咬死亡鼬獾，經將鼬獾屍體送驗，17日報告結果為狂犬病陽性，因該隻狗兒的嘴齒有接觸到狂犬病鼬獾，感染風險高，經苗栗縣動物保護防疫所今早前往溝通，獲飼主同意安樂死，並誘捕地區流浪犬施打。

    苗縣動防所表示，該狂犬病例為農業部生物多樣性研究所於9日接獲通報，指通霄鎮某牧場附近，有餵食流浪犬叼咬死亡鼬獾，經將鼬獾屍體送驗，17日報告結果為狂犬病陽性。

    動防所表示，叼咬死亡鼬獾的狗兒，為當地一名「愛媽」飼養，因狗兒嘴齒有接觸到鼬獾屍體，受感染狂犬病的風險高，經與飼主溝通，獲飼主同意，將把該隻狗兒送安樂死，後續送驗檢測；此外，當時附近還有3隻流浪犬，動防所也誘捕施打狂犬疫苗並觀察6個月。

    依農業部監測，苗栗縣今年出現狂犬病例，分別為2月間泰安鄉、大湖鄉各1例，3月間公館鄉1例及10月三義鄉1例，再加上此通霄1例，累計為5例，皆為鼬獾感染病例，無犬隻受感染。

    苗栗動防所將誘捕該地區流浪犬及安排地區寵物犬施打狂犬疫苗。（圖由苗縣府提供）

    苗栗動防所將誘捕該地區流浪犬及安排地區寵物犬施打狂犬疫苗。（圖由苗縣府提供）

