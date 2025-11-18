台灣蘭花外銷轉攻印度、巴西新市場 農糧署促內銷9交通節點辦花卉展

因應美國關稅衝擊，農糧署擴大國內花卉行銷，將在北中南交通節點舉辦花卉展。（記者楊媛婷攝）

隨美國實施對等關稅措施，台灣輸美農產品再疊加20%關稅，我國蘭花主要外銷市場以美國為主，農業部農糧署將蘭花外銷轉移到印度、巴西等新興市場外，也為擴大國內內銷，自即起到12月28日在北中南9處主要交通節點舉行花卉展，希望讓花卉走入國人生活。

台灣蘭花輸美總量占外銷總體市場4成，隨美國增加關稅，農糧署署長姚士源表示，20%關稅由國內與美國當地業者共同分攤，今年4月到10月，輸美蝴蝶蘭約2742公噸，去年同期則為2846公噸，受關稅影響有略跌，整體來說持平，產值則接近。

姚士源表示，在關稅措施下，因業者有吸收部分關稅，會影響部分報價，今年4到10月輸美蝴蝶蘭產值約10億元，去年同期則是12億元，仍會持續穩固台灣蘭花在美國的市場，另也會持續穩定既有的日本市場，也會持續開拓巴西、印度、越南等新市場，已有不少蘭花業者到當地試水溫。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚表示，美國關稅措施下當然會有衝擊，會有部分受影響的暫時性停單，但因為有簽合約，還是會依照契約走，下個月美國當地的大節慶耶誕節與新年等，通常是在5個月前就已經下耶誕與新年訂單，目前觀察還算穩定，台灣蘭花的強項就是育種能力與客製化，現在農糧署也協助業者獲得國際認證，認為有助提升台灣蘭花價值，有信心台灣新興蘭花品種可持續開拓其他市場。

國內蘭花業者希望台糖在加州的基地可成為台灣蝴蝶蘭的生產基地中繼站，農業部正在力促此事，姚士源表示，台糖的基地佔地約5公頃，但設備老舊，需要整體翻新，到國外修建溫網室需要經營主體，並且必須切合需求，另許多業者也在美國都已有中繼生產基地約23公頃，目前還在審慎評估，但業者有需求就會全面支持。

農糧署表示，為擴大國內行銷，將在台北、台中、高雄等主要交通節點接力展出台灣花卉共9場次，週末假日還會有假日限定趣味互動遊戲。

現在到台北轉運站就可以看到美美的台灣蘭花。（記者楊媛婷攝）

