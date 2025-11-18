為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    備戰國際技能競賽 18歲西點國手沈承佑要讓世界看見台灣

    2025/11/18 12:54 記者王涵平／台南報導
    18歲沈承佑自小學起就對烘焙有興趣，今年獲選西點國手將於明年進軍第48屆國際技能競賽。（雲嘉南分署提供）

    18歲沈承佑自小學起就對烘焙有興趣，高一就奪下全國技能競賽北區分賽第一名，今年獲選西點國手將於明年進軍第48屆國際技能競賽，希望能用甜點向世界展現台灣職人魂，傳遞美好與幸福。

    家住桃園的沈承佑在小學四年級接觸烘焙即展現天賦，燃起興趣後，國三加入技藝班，參加市級技藝競賽拿下第二名，深信努力就有收穫，但升上五專卻因課程和求學規劃不符預期而陷入迷惘，摸索半年仍找不到方向與節奏，最終毅然退學。

    沈承佑離開學校後，短短半年時間取得3張烘焙丙級證照，重新找回步調，選擇進入桃園永平工商餐飲科再出發，高一奪下第54屆全國技能競賽北區分賽第一名，進軍全國賽榮獲第三名佳績。今年9月順利通過西點製作職類國手選拔，將代表台灣參加明年在上海舉行的國際技能競賽。

    他說，烘焙失敗是再平常不過的事，透過反覆練習不斷修正，從錯誤中找到正確答案，很花時間也考驗毅力，不懈的韌性成為突破自我的關鍵，越努力就越幸運，會全力備戰國際舞台。

    勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，2025亞洲技能競賽下週將在台北登場，也是台灣睽違30年再度主辦國際技能賽事，將派出49名國手參賽，不僅肩負為國爭光的使命，也能在競技過程中累積寶貴實戰經驗。

    18歲沈承佑自小學起就對烘焙有興趣，今年獲選西點國手將參加國際賽。（雲嘉南分署提供）

