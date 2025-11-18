新北市最大！鶯歌鳳鳴滯洪池可蓄洪6.2萬噸 預定明年2月完工

新北市鳳鳴滯洪池長、寬各112公尺，淨高約6公尺，每秒可削減東門溪主河道7噸的洪峰流量。（記者黃政嘉攝）

新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」工程進度已突破77%，預計明年2月底完工，鳳鳴滯洪池屆時可蓄洪約6.2萬噸、東門溪護岸達25年防洪保護標準，新北市長侯友宜今表示，鳳鳴滯洪池絕對能大幅排除鶯歌地區的積淹水，也可改善下游的桃園市龜山工業區長年淹水問題，讓2市居民在大雨來襲時能更安心。

侯友宜今到鶯歌區視察工程，他指出，防洪工程看不見的部分，往往是最重要的城市基礎，新北市承擔跨域合作任務，向中央爭取補助，感謝經濟部水利署全額補助鳳鳴滯洪池7.05億元經費，使工程順利推動。目前滯洪池主體已完成約3/4，現正進行抽水機房與周邊引水管線的安裝，完工後，將成為新北市最大的滯洪池，地面層也將盡快打造近3公頃的公園，兼顧防洪與休憩，為市民打造多功能空間。

水利局長宋德仁說明，鳳鳴滯洪池長、寬各112公尺，淨高約6公尺，每秒可削減東門溪主河道7噸的洪峰流量，配合智慧防汛平台有效防汛；東門溪護岸預計施作841公尺，包含右岸407公尺、左岸434公尺，現已完成715公尺，將持續排拆河道違建推進堤防工程，同時，因堤防加高至3公尺，以及河道拓寬成9公尺，東門溪經歷多次豪大雨侵襲後，洪水排放順暢，已無過往溢淹民宅的情形。

新北市鳳鳴滯洪池可蓄洪約6.2萬噸。（記者黃政嘉攝）

新北市水利局「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」預計明年2月底完工。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今視察鳳鳴滯洪池工程。（記者黃政嘉攝）

新北市水利局長宋德仁說明「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」進度。（記者黃政嘉攝）

新北市「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」示意圖。（新北市水利局提供）

