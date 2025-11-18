為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市府「珍愛按摩服務坊」重新開張 11/20、21長輩免費按

    2025/11/18 12:48 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安出席北市政府珍愛按摩服務坊開幕活動，會中參觀按摩服務坊設施。（記者田裕華攝）

    台北市政府珍愛按摩服務坊自2002年設立以來，長期提供市府員工及洽公民眾專業按摩服務，此次配合市政大樓改造計畫遷移，今（18日）重新開幕，空間更加寬敞。為慶祝開幕，11月20、21日開放65歲以上長輩免費按摩體驗，另還有期間限定滿額贈等優惠。

    勞動局表示，珍愛按摩服務坊於馬英九時期設立，長期提供市府員工及洽公市民專業舒壓按摩服務，至今已深耕超過23年，服務人次突破26萬。多年來，珍愛按摩服務坊不僅是市政大樓內廣受歡迎的紓壓據點，更是推廣視障按摩專業、支持視障朋友就業的重要平台。

    為慶祝開幕，珍愛按摩服務坊」將於11月20、21日兩天推出回饋活動，臺北市65歲以上長者或持身心障礙證明者可享15分鐘免費按摩體驗；11月18日至12月19日到店消費，也可獲得來店禮與滿額贈等優惠。

    台北市長蔣萬安今出席開幕致詞表示，感謝視障按摩師的專業與努力，讓按摩服務坊成為市府推動友善職場的重要象徵，台北市勞動局及各局處也將持續精進視障工作環境與權益，包括提供多元化的就業輔導、專業訓練，並持續改善視障朋友的職場設備與安全動線，打造更完善的支持系統。

