為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎TWICE週末高雄開唱 推「ALCOHOL FREE」最甜應援及交通優惠

    2025/11/18 12:45 記者葛祐豪／高雄報導
    捷運左營站設置演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列。（市府提供）

    捷運左營站設置演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列。（市府提供）

    本週末（22-23日）高雄迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣韓團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，搖滾天王伍佰也在巨蛋帶來《Rock Star 2》演唱，預計吸引超過10萬名歌迷湧入高雄；市府特別攜手在地10家餐酒館打造「ALCOHOL FREE」串連企劃，推出應援特調，和泰集團旗下yoxi、iRent及去趣等三大品牌也加碼祭出粉絲專屬的交通優惠。

    高雄市經發局長廖泰翔表示，週末高雄將迎來TWICE 及伍佰同步降臨，市府除了憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦「ALCOHOL FREE」應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品。

    廖泰翔說，和泰集團旗下交通旅宿品牌yoxi、iRent及去趣等也加碼響應，祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠；另外還有中央公園商圈的前夜祭「K-POP隨播即跳」與360度環拍機、抽獎活動、票選MVP獎金等，以及捷運左營站的演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列！

    經發局說明，和泰集團協助粉絲追星，11月22日至12月28日期間，yoxi提供150元搭車金（30元×5張），iRent則推出4小時汽車抵用券（1小時×4張）及30分鐘機車抵用券（前6分鐘×5張），讓粉絲往返各大活動與演唱會時能更輕鬆。同時自11月22日起至年底，旅遊必備APP「去趣」同步推出週末住宿回饋方案，粉絲可透過去趣APP裡的「找住宿」功能連至agoda完成訂房並入住，即可獲得10%和泰Points回饋。

    此外，歌迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站也將於11月18日至23日設置演唱會打卡牆，提醒樂迷們下高鐵後別忘了打卡應援！11月21日下午6點半在中央公園商圈也將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高市府攜手在地10家餐酒館，打造「ALCOHOL FREE」企劃，推出應援特調。（高市府提供）

    高市府攜手在地10家餐酒館，打造「ALCOHOL FREE」企劃，推出應援特調。（高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播