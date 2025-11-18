迎TWICE週末高雄開唱 推「ALCOHOL FREE」最甜應援及交通優惠

捷運左營站設置演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列。（市府提供）

本週末（22-23日）高雄迎來兩場重量級音樂盛事，超人氣韓團TWICE出道10年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，搖滾天王伍佰也在巨蛋帶來《Rock Star 2》演唱，預計吸引超過10萬名歌迷湧入高雄；市府特別攜手在地10家餐酒館打造「ALCOHOL FREE」串連企劃，推出應援特調，和泰集團旗下yoxi、iRent及去趣等三大品牌也加碼祭出粉絲專屬的交通優惠。

高雄市經發局長廖泰翔表示，週末高雄將迎來TWICE 及伍佰同步降臨，市府除了憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯双黄、南喃至嶼、埕拾參等10家精選餐酒館，攜手舉辦「ALCOHOL FREE」應援企劃，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款特調飲品。

廖泰翔說，和泰集團旗下交通旅宿品牌yoxi、iRent及去趣等也加碼響應，祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠；另外還有中央公園商圈的前夜祭「K-POP隨播即跳」與360度環拍機、抽獎活動、票選MVP獎金等，以及捷運左營站的演唱會主視覺看板，歡迎ONCE提早來高雄加入追星行列！

經發局說明，和泰集團協助粉絲追星，11月22日至12月28日期間，yoxi提供150元搭車金（30元×5張），iRent則推出4小時汽車抵用券（1小時×4張）及30分鐘機車抵用券（前6分鐘×5張），讓粉絲往返各大活動與演唱會時能更輕鬆。同時自11月22日起至年底，旅遊必備APP「去趣」同步推出週末住宿回饋方案，粉絲可透過去趣APP裡的「找住宿」功能連至agoda完成訂房並入住，即可獲得10%和泰Points回饋。

此外，歌迷憑指定演唱會門票即可至6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元「商圈夜市優惠券」，左營站也將於11月18日至23日設置演唱會打卡牆，提醒樂迷們下高鐵後別忘了打卡應援！11月21日下午6點半在中央公園商圈也將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高市府攜手在地10家餐酒館，打造「ALCOHOL FREE」企劃，推出應援特調。（高市府提供）

