北捷回應了！博愛座男「噴射狂吐」波及乘客 未道歉掀眾怒

台北捷運板南線昨（17日）晚間出現乘客突發嘔吐的狀況，一名中年男子在車廂內毫無預警狂噴嘔吐物，濺滿地板並波及鄰座乘客，卻未向受害者道歉，畫面在社群引發強烈不滿。

一名網友昨晚在「Threads」發文表示，下班搭車途中看到坐在優先席的男子突然失控嘔吐，不但沒有使用袋子，嘔吐物更直接噴灑整片地板，「完全沒有一句不好意思」。從網上流傳的影片可見，車廂保全及清潔人員隨後上車協助處理，男子疑似不適仍留在座位上休息，只拿衛生紙象徵性擦拭。

遭波及的女乘客也在社群還原當下情況，表示當時從南港展覽館站上車後坐在一般座位，結果隔壁的博愛座乘客突然噴吐，嘔吐物濺上她的雙手、牛仔褲與包包。她指控，男子「一句話也沒說，完全若無其事，繼續睡覺？」

她感謝其他乘客遞上紙巾、濕紙巾與酒精，也指出保全曾詢問是否要請該男子下車協調清潔費，但她認為與對方耗下去只會徒增麻煩，更希望北捷未來能檢討規定，「這種人根本可以拒載吧，已經嚴重影響其他乘客，而且我都不知道你吐的紅紅嘔吐物是什麼」。

事後，台北捷運公司回應，當天晚上6時39分列車行車專員回報，有旅客反映車廂內有旅客嘔吐，並請昆陽站保全上車了解狀況，後續由永春站清潔人員上車清潔。北捷呼籲，如旅客身體不適，可至詢問處索取嘔吐袋；搭乘時若遇突發狀況，可透過車廂對講機、站務人員或AI智慧客服通報，捷運會盡速派員協助。

