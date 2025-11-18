為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北捷回應了！博愛座男「噴射狂吐」波及乘客 未道歉掀眾怒

    2025/11/18 12:54 即時新聞／綜合報導
    台北捷運博愛座（優先席）示意圖。（資料照）

    台北捷運博愛座（優先席）示意圖。（資料照）

    台北捷運板南線昨（17日）晚間出現乘客突發嘔吐的狀況，一名中年男子在車廂內毫無預警狂噴嘔吐物，濺滿地板並波及鄰座乘客，卻未向受害者道歉，畫面在社群引發強烈不滿。

    一名網友昨晚在「Threads」發文表示，下班搭車途中看到坐在優先席的男子突然失控嘔吐，不但沒有使用袋子，嘔吐物更直接噴灑整片地板，「完全沒有一句不好意思」。從網上流傳的影片可見，車廂保全及清潔人員隨後上車協助處理，男子疑似不適仍留在座位上休息，只拿衛生紙象徵性擦拭。

    遭波及的女乘客也在社群還原當下情況，表示當時從南港展覽館站上車後坐在一般座位，結果隔壁的博愛座乘客突然噴吐，嘔吐物濺上她的雙手、牛仔褲與包包。她指控，男子「一句話也沒說，完全若無其事，繼續睡覺？」

    她感謝其他乘客遞上紙巾、濕紙巾與酒精，也指出保全曾詢問是否要請該男子下車協調清潔費，但她認為與對方耗下去只會徒增麻煩，更希望北捷未來能檢討規定，「這種人根本可以拒載吧，已經嚴重影響其他乘客，而且我都不知道你吐的紅紅嘔吐物是什麼」。

    事後，台北捷運公司回應，當天晚上6時39分列車行車專員回報，有旅客反映車廂內有旅客嘔吐，並請昆陽站保全上車了解狀況，後續由永春站清潔人員上車清潔。北捷呼籲，如旅客身體不適，可至詢問處索取嘔吐袋；搭乘時若遇突發狀況，可透過車廂對講機、站務人員或AI智慧客服通報，捷運會盡速派員協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播