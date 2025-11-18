為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歐洲港口要減碳！我年底擬立規範 推動替代燃料供應

    2025/11/18 12:53 記者蔡昀容／台北報導
    交通部航港局「2025年前瞻航運論壇」18日在台北舉辦。（記者蔡昀容攝）

    交通部航港局「2025年前瞻航運論壇」今（18）日在台北舉辦，聚焦淨零永續、無人智慧與人才培育3主軸，邀集國內產官學研界領袖及專家參與。因應歐洲要求進出船舶減碳，航港局等單位研議，將加注替代燃料的國際標準導入國內法制化。交通部常務次長林國顯表示，希望年底前能針對港口、輪船使用新能源需求，設計標準化作業程序，納入安全檢驗規範。

    歐盟碳排放交易體系EU ETS（The European Union Emission Trading System）欲透過市場機制，降低各行業的碳排放，並於去年1月開始收取碳稅，使歐洲成為最早收取碳稅的地區。

    海運方面，國際海事組織（IMO）今年十月原要在海洋環境保護委員會（MEPC）特別會議通過中期減排措施，但受到產油國家反對，並未如期通過，因此將遞延一年至明年10月，再經大會決議通過。然而，海運降低碳排已是全球趨勢。

    前瞻航運論壇今天在集思交通部國際會議中心舉行。林國顯致詞表示，海運難以全面電動化，除升級運具，也要導入新能源及燃油，無法避免碳排則要購買碳權，尤其歐洲國家有政策要求，進出歐洲港口船隻若無法達標，得付出一定成本；他已請航港局、港務公司、驗船中心，年底前把歐洲新能源產製、設置及標準化作業程序，在港口跟輪船使用上納入安全檢驗規範。

    海運替代燃料包括液化天然氣（LNG）、甲醇、氨和氫氣。航港局長葉協隆受訪指出，海運收取碳費已是既定趨勢，國籍各大航商也積極因應，陽明、長榮、萬海購置的雙燃料船達90多艘，約佔整體船隊近3分之1。

    葉協隆表示，為及時與國際接軌，航港局、港務公司、驗船中心也研議，將加注替代燃料的國際標準導入國內法化；此外，目前中油已產製「海運B24生質燃油」並於基隆港試行，該燃料優點是船隻可直接摻配使用，無須改造引擎，航港局已成立替代燃料供應平台，持續與油商與航商保持聯繫，希望國內商港能盡快供應替代燃料。

    交通部航港局長葉協隆說明，將把加注替代燃料的國際標準導入國內法制化。（記者蔡昀容攝）

