溫柔接住徬徨靈魂！新北中輟預防業務績優 獲國教署肯定

三重永福國小輔導主任鄭博元（右）獲得國教署中輟預防業務個人績優獎肯定。（新北市教育局提供）

教育現場不僅負責知識傳遞，時而也扮演承接迷途孩子的要角，教育部國民及學前教育署日前舉辦今年度「全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，新北市教育局長張明文指出，新北丹鳳高中國中部、正德國中、鳳鳴國中、中和、土城、永和區公所強迫入學委員會與市警局少年警察隊獲績優單位肯定；中和景新國小輔導主任陳志昌、三重永福國小輔導主任鄭博元及學校社工師劉可微則獲得個人績優獎肯定。

獲獎者劉可微曾幫助一位陷入多重逆境，自傷、離家的泰雅族少女，面對孩子的崩潰與抗拒，她選擇放下可能產生距離感的專業角色，直白地告訴孩子，「妳不是一個人」，而跨系統機制、安置作業一併啟動，一起接住徬徨的靈魂，讓這位少女含淚說出「謝謝，沒有放棄我」。

請繼續往下閱讀...

張明文指出，績優單位獲獎者成功接住失聯的國小五年級女孩「涵涵」；涵涵因家庭變故離家，學校、社工與少年隊聯手追蹤查訪、視訊反覆安全，並引入社福與兒少保護資源幫助孩子重返校園，如今，涵涵也在打擊樂中找到信心與勇氣。

教育局補充，獲獎榮耀屬於第一線教育、社政與警政夥伴，市府將持續強化跨域合作、預防性輔導與早期介入，成為孩子溫暖、堅固的學習依靠。

三重永福國小學校社工師劉可微（右）獲得國教署中輟預防業務個人績優獎肯定。（新北市教育局提供）

中和景新國小輔導主任陳志昌（右）獲得國教署中輟預防業務個人績優獎肯定。（新北市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法