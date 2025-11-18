買禮物做公益！ 新北庇護工場網路商城有優惠

慈泰庇護工場的鳳茶酥禮盒。（勞工局提供）

歲末年終即將來臨，許多民眾都會送禮表達心意。新北市庇護工場網路商城即日起至11月30日推出優惠活動，滿1000元現折100元，市府勞工局也整理一份「超讚的送禮清單」，包含點心、咖啡和生活儀式感小物，鼓勵民眾用行動支持庇護工場，買禮物做公益。

勞工局推薦，新北庇護工場必買的點心清單包括慈育的《五厚食光》茶香餅乾禮盒、集賢的《蘋果滋味脆片》、慈泰的《星空下的不來梅樂手》鳳茶酥、喜憨兒基金會的《幾米完美小孩》雙層餅乾鐵盒，每一款都結合在地特色，成為下午茶的必備甜點。

勞工局表示，如果是茶控或咖啡控，可以選擇樸樹咖啡《豐盛禮盒》掛耳組，滿足每天都要來一杯的儀式感，以及幸福小站《幸福好茶禮盒》，黃金蕎麥茶清爽順口，健康無負擔。

另外，庇護工場也推出實用的生活儀式感小物，例如大安的《環保水泥盤》，採用「台灣水庫淤泥」再生打造，具獨特紋理，充滿故事感；慈佑的《森林漫步》手工皂×香氛禮盒，符合環境友善理念，療癒身心靈；愛幸福的《維納斯的秘密》手工皂禮盒，散發迷人花香與清新氣息，成為質感送禮首選。民眾可上「新北市庇護工場網路商城」查詢商品資訊。

樸樹咖啡樹林店的掛耳咖啡組禮盒。（勞工局提供）

慈佑庇護工場的手工皂Ｘ香氛禮盒。（勞工局提供）

慈育庇護工場的「五厚食光」茶香餅乾禮盒。（勞工局提供）

