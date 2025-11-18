為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平地、高海拔地區甜柿差在哪？ 中市專家報你知

    2025/11/18 12:22 記者歐素美／台中報導
    和平區農會舉辦「台中市優質甜柿果品評鑑活動」，評審現場試吃品評。（記者歐素美攝）

    和平區農會舉辦「台中市優質甜柿果品評鑑活動」，評審現場試吃品評。（記者歐素美攝）

    和平區農會今天舉辦「台中市優質甜柿果品評鑑活動」，共有60組產銷班農民報名參賽，由和平區農友陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人。

    擔任評審的台中區農業改良場助理研究員徐錦木表示，今年雖然經過那麼多颱風，但甜柿的顏色及甜度等品質都比往年良好，因評鑑以「富有」品種為主，但「富有」比「次郎」產期慢約10天，目前梨山地區種植的「富有」尚未成熟，農友只好以「次郎」的品種參賽，因屬「異品種」，無法類比，無法獲得好的名次，比較遺憾。

    徐錦木說，因日均溫18度，甜柿的成色會比較好，甜柿會呈現橘紅或朱紅，平地則呈現橘黃色，但平地的甜柿也會甜，只是高海拔地區生產的甜柿，放約20天，口感仍相當脆，平地則放約7天就會軟掉，這是最大的差別。

    這次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審，依據甜柿外觀果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分。

    經評審仔細品嘗後，由和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人，獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為和平區周永藩及和平區陳鍾祥，可獲得獎牌及獎金1萬2000元，第3名分別為和平區蔡正佳、和平區張經祥及和平區黃榮成，可獲得獎牌及獎金5000元。

    台中市農業局表示，台中市柿子栽培面積計3342公頃，年產量3萬7617公噸，其中，甜柿栽培面積約3240公頃，年產量約3萬6464公噸，以和平區摩天嶺、梨山及東勢為主要產區，產期約在每年10月中旬至12月。

