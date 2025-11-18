首次參加就獲新北代表權 海山國小邱韵然奪全國「環境知識競賽」第3名

全國「環境知識競賽」決賽頒獎，新北市海山國小學童邱韵然（右二）獲第3名。（新北市環保局提供）

新北市環境保護局於日前率領新北環保菁英參加環境部舉辦的年度「環境知識競賽決賽」，新北市代表表現亮眼，以優異的成績挺進第二階段驟死賽。最後板橋區海山國小學生6年級學生邱韵然表現優異，勇奪學童組全國第3，為新北市再添佳績。

環保局表示，能晉級「環境知識競賽」決賽的選手都是初賽的佼佼者，他們能脫穎而出，憑藉的不僅是平時積極、持續充實環保相關知識，更是盡可能在生活中力行綠生活，希望每位環保達人能將豐富的環境知識及議題傳給生活周遭每個人，使更多市民朋友能從生活中自發響應愛護環境。

首次參加新北市初賽即取得全國代表權的海山國小學童邱韵然，榮獲全國賽學童組第3名，憑藉著優異表現站上全國賽頒獎舞台，他分享，透過參加知識競賽，深刻體認到環保不只是口號，而是將環境知識落實在生活中，很高興自己的努力能獲得肯定，也感謝學校老師的指導，老師將環保知識和概念解釋得更通透，讓他能夠更全面理解環保在生活中的重要性，未來也會帶著這份對環境的關注繼續參加競賽。

環保局補充，「環境知識競賽」的競賽範圍包括環境相關時事議題，如氣候變遷、生態保育、防災教育、環境資源與管理及文化保存等，參賽者及其家人在準備賽事的過程中，廣泛吸收環境知識、關心環境議題，無形中促進環境教育普及化，更重要的是能於日常生活中落實環境保護，將知識化為力量，讓生活環境更美好。

