帶隊老師泡茶、工作全丟族語老師？ 黃偉哲：不做事已屬曠職

台南市原住民議員施余興望（右）在南市議會總質詢時，替原住民族語老師發聲嗚不平。（翻攝自南市議會質詢畫面）

台南市原住民議員施余興望今（18）日在南市議會總質詢時替原住民族語老師發聲，指出不少族語老師反映，學校帶隊參加校外競賽或教學活動時，往往是族語老師從頭忙到尾，其他帶隊老師卻閒坐在校長室泡茶，工作量嚴重不均，引發不平之鳴。

對此，台南市長黃偉哲表示，在教育界曾聽聞「老鳥欺負菜鳥、正式欺負代理、代理欺負代課、代課欺負族語老師」等不公平現象。他強調，帶隊老師若不做事、只在校長室泡茶，已經屬於曠職。每位帶隊老師都有自己的職責，不能把工作全部丟給族語老師，卻還享有薪資與公假。「族語老師都是具備族語教師證、經正式聘任，應受到同樣的尊重與待遇。」他呼籲校長與主事者調整心態，確保團隊公平合作。

請繼續往下閱讀...

南市教育局長鄭新輝則回應，族語老師的聘任待遇均依全國規定辦理，與其他縣市並無差異。不過，他也坦言，若校外活動中真的引發不平之鳴，學校就必須重視並改進。參加活動本就需要不同教師分擔行政與指導工作，教育局將進一步了解情況，並提醒各校避免類似情形發生。

教育局進一步解釋，族語老師的待遇是依上課節數乘上鐘點費用計算得出，鐘點費支給均依中央規定，但未來也將再研議向中央爭取調增鐘點費，以期改善族語教師的薪資待遇問題，至於校外比賽指導的相關費用，也將研擬依規定查核、核實發放。

市長黃偉哲也承諾，市府將盡速完成可行性研擬，並在明年議會定期會前向議員正式回覆。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法