為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    文大生論文登國際期刊 獲台大化學所免試錄取

    2025/11/18 11:36 記者楊綿傑／台北報導
    文大化材系學生陳姿卉（右），在系上老師陳輝龍指導下，研究登上國際期刊，並獲台大化學所免試錄取。（文大提供）

    文大化材系學生陳姿卉（右），在系上老師陳輝龍指導下，研究登上國際期刊，並獲台大化學所免試錄取。（文大提供）

    文化大學化學工程與材料工程學系大四學生陳姿卉，在該系系主任陳輝龍指導下，以電腦模擬與材料計算成功設計出新型催化材料，研究成果登上美國化學協會高等級期刊《ACS Applied Energy Materials》，並以第一作者發表論文，亦被選為當期期刊封面，以學術表現獲得台灣大學化學所碩士班「免面試、優先錄取」資格。

    陳姿卉的研究以電腦模擬與材料計算為核心，成功設計出新型催化材料，能透過電化學反應將有毒的一氧化氮（NO）轉化為具經濟價值的氨（NH₃），該成果兼具環境治理與工業應用價值，展現永續科技與開放先進材料的能量。她表示，系上的師資與環境助其從基礎實驗到高階研究都能穩健累積經驗，也在過程中培養出獨立思考與解決問題的能力。

    陳輝龍指出，陳姿卉雖非班上成績最高者，卻憑著熱忱與實力脫穎而出，以行動證明「學術潛能勝於分數」。而化學與材料是台灣半導體與科技產業的核心基礎，系上積極培育兼具創新思維與實作能力的學生。近3年來，教師共獲國科會、教育部與勞動部等研究計畫經費逾1600萬元，並爭取產學合作計畫金額突破3.5億元，系所持續在學術與產業連結等方面持續努力。

    校方表示，陳姿卉以第一作者身分在國際期刊發表研究，展現系上研究導向教學與跨域培育上的成果，更體現培育人才的多元價值，成績不是唯一標準，熱情、創新與持續探索才是關鍵，未來也將持續深化教研資源，培育更多能在國內外頂尖學府與產業中發光發熱的學子。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播