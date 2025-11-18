文大生論文登國際期刊 獲台大化學所免試錄取

文大化材系學生陳姿卉（右），在系上老師陳輝龍指導下，研究登上國際期刊，並獲台大化學所免試錄取。（文大提供）

文化大學化學工程與材料工程學系大四學生陳姿卉，在該系系主任陳輝龍指導下，以電腦模擬與材料計算成功設計出新型催化材料，研究成果登上美國化學協會高等級期刊《ACS Applied Energy Materials》，並以第一作者發表論文，亦被選為當期期刊封面，以學術表現獲得台灣大學化學所碩士班「免面試、優先錄取」資格。

陳姿卉的研究以電腦模擬與材料計算為核心，成功設計出新型催化材料，能透過電化學反應將有毒的一氧化氮（NO）轉化為具經濟價值的氨（NH₃），該成果兼具環境治理與工業應用價值，展現永續科技與開放先進材料的能量。她表示，系上的師資與環境助其從基礎實驗到高階研究都能穩健累積經驗，也在過程中培養出獨立思考與解決問題的能力。

陳輝龍指出，陳姿卉雖非班上成績最高者，卻憑著熱忱與實力脫穎而出，以行動證明「學術潛能勝於分數」。而化學與材料是台灣半導體與科技產業的核心基礎，系上積極培育兼具創新思維與實作能力的學生。近3年來，教師共獲國科會、教育部與勞動部等研究計畫經費逾1600萬元，並爭取產學合作計畫金額突破3.5億元，系所持續在學術與產業連結等方面持續努力。

校方表示，陳姿卉以第一作者身分在國際期刊發表研究，展現系上研究導向教學與跨域培育上的成果，更體現培育人才的多元價值，成績不是唯一標準，熱情、創新與持續探索才是關鍵，未來也將持續深化教研資源，培育更多能在國內外頂尖學府與產業中發光發熱的學子。

