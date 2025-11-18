為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南港汐止通勤尖峰大塞惹怨 北市府：展覽活動撤場車輛集中佔道

    2025/11/18 12:16 記者董冠怡／台北報導
    南港展覽館周邊昨晚塞車。示意圖。（圖取自谷歌地圖）

    台北市南港展覽館周邊的環東大道、經貿二路等路段昨晚傳出大塞車，塞到新北市汐止，往返雙北通勤的用路人動彈不得叫苦連天；警方回應，經查南港展覽館有飲食系列展，大量廠商撤展，加上雨天及車禍所致。

    交通局表示，昨天下午五點半，因南港展覽館活動含國際茶業博覽會、國際酒展、國際咖啡展撤展，撤場車輛大量集中於停車場周邊道路，導致周邊交通異常，交控中心透過CMS宣導改道、調控號誌紓解，南港分局也加派警力紓解交通，昨晚八點五十分後車流恢復正常。

    對於活動是否有提送交維計畫？交通局指出，上述活動人數尚未達提送交維標準（專業展覽預估平均每日1萬5000參觀人次以上、非專業展覽預估平均每日3萬參觀人次以上），未來會強烈要求南港展覽館後續辦理活動時，撤場時間必須避開下午五點至晚上七點尖峰時刻。

    南港分局說明，因應撤場交通，事前有規劃勤務及協調展覽館提前開放館內停車空間，並於南港路一段、經貿一路、經貿二路及經貿二路105巷等路口，規劃線上警力加強疏導。

    南港分局說，展覽傍晚結束後，撤場車流大量湧入，且受豪大雨及事故影響，導致周邊路段壅塞，發現塞車後隨即橫向聯繫交通局和交控中心，增派人力周邊疏導，共投入25名警力。

    台北市南港展覽館周邊大塞車。（南港分局提供）

