梨山茶參加台北國際茶業博覽會 4天銷售500萬元

台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025 台北國際茶業博覽會，連外國遊客也被吸引前來。（圖由和平區公所提供）

台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025台北國際茶業博覽會，創下驚人佳績，4天展期吸引大量民眾試飲與採購，銷售成績突破500萬元，人氣與買氣皆居全場焦點。

其中，水果茶飲料品牌「大苑子」邱姓業者特別聞香到訪梨山展館，主動與茶農交流，現場細細品飲多款梨山茶，了解茶園海拔、栽培環境、製程與標章背後的溯源制度後，露出驚喜的笑容說「這就是台灣真正的高山茶香！喝得出來，這個產地制度值得支持」。

氣象主播王淑麗也在展期間親自前往「梨山茶展館」，聞茶香而入，一喝便讚不絕口，呼籲茶友到親自感受來自海拔2000公尺以上的梨山親自品味，山雲風味，並大力支持茶農與產地制度，為現場再添一波人氣。

和平區長吳萬福表示，梨山茶因產量稀少、風味獨特，長期被冒用或混充。和平區公所自2016年起推動「梨山茶產地證明標章」，每年皆以公平、公正及公開透明的方式，保障真正的梨山茶農及消費者權益，除每年所有茶農皆須重新申請，不分規模大小，並透過第三方農藥檢驗與查核，每一包茶皆有防偽QR Code，可追溯茶園及檢驗資訊。

今年參展茶農包括：茗博茶業、順韻茶業、德玉茶園、遊香茶園、德拉戶茶業、覓東茶悅樓、佳陽合作農場。各家茶農現場泡茶、分享山區生活與製茶故事，與民眾產生深度互動。展期中，闖關活動、茶知識競答、手感測量茶葉體驗等活動場場滿席，「茶香福至貓頭鷹抱枕」更成為最搶手的限量紀念品。

4天展期共創下500萬元業績，為和平區梨山茶創下前所未有的亮眼成績！和平區公所表示，這次北上參展成功將「產地標章」推向全國視野，未來將持續串聯茶農、專家、地方產業力量，讓更多消費者能喝到真正的高山茶、理解產地制度的重要性，共同守護梨山茶的純粹與價值。

