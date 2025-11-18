為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    梨山茶參加台北國際茶業博覽會 4天銷售500萬元

    2025/11/18 11:28 記者歐素美／台中報導
    台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025 台北國際茶業博覽會，連外國遊客也被吸引前來。（圖由和平區公所提供）

    台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025 台北國際茶業博覽會，連外國遊客也被吸引前來。（圖由和平區公所提供）

    台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025台北國際茶業博覽會，創下驚人佳績，4天展期吸引大量民眾試飲與採購，銷售成績突破500萬元，人氣與買氣皆居全場焦點。

    其中，水果茶飲料品牌「大苑子」邱姓業者特別聞香到訪梨山展館，主動與茶農交流，現場細細品飲多款梨山茶，了解茶園海拔、栽培環境、製程與標章背後的溯源制度後，露出驚喜的笑容說「這就是台灣真正的高山茶香！喝得出來，這個產地制度值得支持」。

    氣象主播王淑麗也在展期間親自前往「梨山茶展館」，聞茶香而入，一喝便讚不絕口，呼籲茶友到親自感受來自海拔2000公尺以上的梨山親自品味，山雲風味，並大力支持茶農與產地制度，為現場再添一波人氣。

    和平區長吳萬福表示，梨山茶因產量稀少、風味獨特，長期被冒用或混充。和平區公所自2016年起推動「梨山茶產地證明標章」，每年皆以公平、公正及公開透明的方式，保障真正的梨山茶農及消費者權益，除每年所有茶農皆須重新申請，不分規模大小，並透過第三方農藥檢驗與查核，每一包茶皆有防偽QR Code，可追溯茶園及檢驗資訊。

    今年參展茶農包括：茗博茶業、順韻茶業、德玉茶園、遊香茶園、德拉戶茶業、覓東茶悅樓、佳陽合作農場。各家茶農現場泡茶、分享山區生活與製茶故事，與民眾產生深度互動。展期中，闖關活動、茶知識競答、手感測量茶葉體驗等活動場場滿席，「茶香福至貓頭鷹抱枕」更成為最搶手的限量紀念品。

    4天展期共創下500萬元業績，為和平區梨山茶創下前所未有的亮眼成績！和平區公所表示，這次北上參展成功將「產地標章」推向全國視野，未來將持續串聯茶農、專家、地方產業力量，讓更多消費者能喝到真正的高山茶、理解產地制度的重要性，共同守護梨山茶的純粹與價值。

    台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025 台北國際茶業博覽會，創下驚人佳績。（圖由和平區公所提供）

    台中市和平區公所今年首次率領7家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農，參加2025 台北國際茶業博覽會，創下驚人佳績。（圖由和平區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播