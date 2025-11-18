為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    板橋無尾地磅站尖峰時段違停、高速迴轉 輾壓人行道險象環生

    2025/11/18 11:47 記者吳仁捷／新北報導
    民眾爆料新北市板橋中正路一處無尾地磅站，每天尖峰時段違停、高速迴轉，險象環生，呼籲相關單位介入處理。（記者吳仁捷攝）

    民眾爆料新北市板橋中正路一處無尾地磅站，每天尖峰時段違停、高速迴轉，險象環生，呼籲相關單位介入處理。（記者吳仁捷攝）

    新北市民向本報投訴，板橋中正路底一處無尾地磅站，每天上午尖峰時段就會違停路邊，除阻礙公車及通學、通勤車流通行，多量載運鋼筋等重物的大貨車不僅阻擋道路，更高速迴轉，一旁就是等待紅綠燈的人車，而且大型車還會因過重倒車，甚至一天輾壓數十次人行道，險象環生；要求市政府相關單位改善。

    新北市警海山分局表示，地磅設置及輾壓人行道，並非警方管轄，但會啟動第三方警政，通報市政府啟動稽查，對於違停及違規迴轉，威脅交通安全部分，警方將加強取締，避免威脅通學、通勤安全。

    市民爆料，板橋中正路及新月二路（舊綠堤街）口，在中正路停車場側，近2、3年設立一處地磅，地磅口每天上午上班時間，總有大批大貨車在路口公園端違停，阻礙通勤族及公車出入，加上違停大車起步、硬駛上人行道，進入地磅的大車倒退或從對向高速迴轉，威脅行車安全，認為出事只是遲早的事，呼籲市政府相關單位介入處理，保障交通安全。

    記者實地查訪，發現的確有民眾反映情事，但詢問地磅業者，無人應門，附近民眾說，地磅站剛設立時，曾懸掛某市議員布條，不清楚是否宣告有關係，無視大車威脅交安，希望相關單位正視。

    民眾爆料新北市板橋中正路一處無尾地磅站，每天尖峰時段違停、高速迴轉，險象環生，呼籲相關單位介入處理。（記者吳仁捷攝）

    民眾爆料新北市板橋中正路一處無尾地磅站，每天尖峰時段違停、高速迴轉，險象環生，呼籲相關單位介入處理。（記者吳仁捷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播