板橋無尾地磅站尖峰時段違停、高速迴轉 輾壓人行道險象環生

民眾爆料新北市板橋中正路一處無尾地磅站，每天尖峰時段違停、高速迴轉，險象環生，呼籲相關單位介入處理。（記者吳仁捷攝）

新北市民向本報投訴，板橋中正路底一處無尾地磅站，每天上午尖峰時段就會違停路邊，除阻礙公車及通學、通勤車流通行，多量載運鋼筋等重物的大貨車不僅阻擋道路，更高速迴轉，一旁就是等待紅綠燈的人車，而且大型車還會因過重倒車，甚至一天輾壓數十次人行道，險象環生；要求市政府相關單位改善。

新北市警海山分局表示，地磅設置及輾壓人行道，並非警方管轄，但會啟動第三方警政，通報市政府啟動稽查，對於違停及違規迴轉，威脅交通安全部分，警方將加強取締，避免威脅通學、通勤安全。

市民爆料，板橋中正路及新月二路（舊綠堤街）口，在中正路停車場側，近2、3年設立一處地磅，地磅口每天上午上班時間，總有大批大貨車在路口公園端違停，阻礙通勤族及公車出入，加上違停大車起步、硬駛上人行道，進入地磅的大車倒退或從對向高速迴轉，威脅行車安全，認為出事只是遲早的事，呼籲市政府相關單位介入處理，保障交通安全。

記者實地查訪，發現的確有民眾反映情事，但詢問地磅業者，無人應門，附近民眾說，地磅站剛設立時，曾懸掛某市議員布條，不清楚是否宣告有關係，無視大車威脅交安，希望相關單位正視。

