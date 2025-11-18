冬季搔癢症惱人 桃園療養院：保養為主、藥物為輔

入冬後不少人出現冬季搔癢症，桃園療養院表示，治療原則以保養為主、藥物為輔。（桃園療養院提供）

入冬後不少人皮膚開始出現乾燥、緊繃、搔癢、脫皮，甚至晚上癢得睡不著，除影響睡眠品質，也可能降低工作效率，衛生福利部桃園療養院表示，此症狀稱為冬季搔癢症，又稱為缺脂性皮膚炎或乾燥性溼疹（皮膚炎），治療原則以保養為主、藥品為輔。

桃園療養院表示，當氣溫降低使皮膚血管收縮，加上皮脂腺及汗腺分泌減少，缺乏脂質層保水功能，水分容易揮發，皮膚水分含量下降，因而出現乾燥粗糙、乾癢難耐情形，好發部位在四肢，其中，以下肢前側及暴露在外的頭面部、前胸及頸部等部位較易出現搔癢，而腰部鬆緊帶束縛處因摩擦關係也是好發部位。

桃園療養院表示，治療原則以保養為主、藥品為輔，沐浴後儘快拍乾身體過多水分，以免遇風更快流失水分，5分鐘內身體未完全乾燥時塗抹潤膚劑，以補充皮膚油脂、減少水分蒸發，若使用潤膚劑仍未能控制病情，可使用外用類固醇藥膏減低皮膚發炎情況如搔癢和紅腫等，由於藥效有不同強度之分，須按嚴重程度、位置等選擇適當藥膏，也提醒一般局部性類固醇藥膏可能產生副作用，像是皮膚變薄、色素改變及敏感等，使用時務必依照醫師指示與療程於患處薄擦使用。

另，口服抗組織胺具有抗敏感及止癢的作用，第1代抗組織胺，如chlorpheniramine，有較強的昏睡及鎮靜作用，服藥期間切忌飲酒，而口服類固醇有較多全身性副作用，通常不會長期使用，但在一些急性或大面積等情況下會使用短期療程，以加強控制病情，但須醫師處方使用。

桃園療養院藥師葉菁芳表示，「預防勝於治療！保持皮膚的水分，才能防範冬季搔癢」，尤其是年長者因皮膚老化代謝降低，皮脂腺分泌也減少，發生搔癢機率較高，更要注意平時的保養，冬季時有些民眾喜歡泡熱水澡或溫泉，但過高的水溫容易去除身上油脂，使皮膚乾燥變得更嚴重，對易產生搔癢的患者來說應盡量避免，或是在水中加入一些沐浴油、在接觸後塗抹足夠的潤滑霜，減輕熱水對皮膚的傷害。

