為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超高壓加工還可幫剝蚵仔殼 節省8成人力

    2025/11/18 11:04 記者楊媛婷／台北報導
    超高壓加工技術不僅可用在果汁加工，也可幫蚵仔脫殼。（圖由水試所提供）

    超高壓加工技術不僅可用在果汁加工，也可幫蚵仔脫殼。（圖由水試所提供）

    隨農漁村人口老化，台灣剝蚵仔的青蚵仔嫂早已是千歲團，隨缺工問題嚴峻，農業部水試所導入國外已經推行多年、國內也應用在果汁加工的「超高壓加工技術」，將該技術改用於替蚵仔剝殼，若該高壓加工儀器為500公升商用型，5～6分鐘就可剝3籠蚵仔，可節省8成人力。

    不論是蚵仔煎或蚵仔酥，都是道地的台灣美食，不可或缺的靈魂食材就是台灣蚵仔清肉，水試所所長張錦宜表示，過去要取蚵仔清肉都是靠人工剝殼，但隨人口老化、勞動力短缺，傳統剝殼作業常會遇到請不到工，也因台灣蚵農多是小農，也難以有專用機械輔助，該所和虎尾科技大學者合作，分享超高壓加工技術（HPP）如何用在去蚵仔殼取清肉。

    水試所副研究員高翊峰進一步說明，超高壓加工技術的機器美國、西班牙等都有，以西班牙生產的機器為大宗，國外吃蚵仔多為帶殼吃生蠔，台灣則是以吃清肉為主，超高壓加工技術過去在國內主要都是用在果汁加工，該技術也可用在水產品，透過200～350 MPa的高壓環境，可使牡蠣殼、肉因膨脹係數差異而分離達到去殼效果，HPP技術應用在牡蠣開殼無需使用刀具，可有效避免人工剝殼造成的手部傷害及減輕人力負擔。

    高翊峰表示，同時批次作業時間短可降低腸炎弧菌量及避免雜菌污染，取肉率達98%以上，並保持蚵仔的鮮度與風味，過去必須5個人力才能在5～6分鐘才能取3籠清肉，以國外商用500公升規模的HPP機器，可5～6分鐘就完成，並且只需要1個人力，不過這類的機器設備所費不貲，525公升的工廠及生產線設備約需9300萬元。

    水試所表示，高靜水壓技術不僅可應用於牡蠣開殼，亦可延伸至蝦蟹脫殼、醃製貝類等水產品加工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播