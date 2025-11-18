為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市內湖休閒運動公園重新開放 4主題區擁抱極限運動

    2025/11/18 10:54 記者何玉華／台北報導
    內湖休閒運動公園重新開放，BMX單車愛好者也有專業練習場域。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，BMX單車愛好者也有專業練習場域。（圖由台北市衛工處提供）

    歷經9個月整修的內湖休閒運動公園已於10月重新對外開放，極限運動場全新打造「碗池區」、「拋台區」、「抱石區」及「新手區」4大主題區域，提供滑板、極限直排輪及BMX單車愛好者專業練習，並設有夜間照明，開放至晚間10點，方便市民在夜間進行運動。

    內湖污水處理廠廠長陳長佑表示，極限運動近年蓬勃發展，內湖休閒運動公園自2004年建置以來，深受玩家喜愛，常可看見極限運動玩家們在場上翻轉、飛躍；去年底著手改造前，舉辦多場工作坊與設計說明會，廣納使用者意見，將極限運動場全面升級，全區免費開放。

    台北市極限運動協會理事長成尚哲表示，20年來，這片場地見證了無數年輕人的成長與夢想。如今翻新，不只是硬體升級，更是象徵台北願意用城市的空間，擁抱極限運動、擁抱年輕世代。

    衛工處補充說明，內湖休閒運動公園位於每日處理約20萬噸生活污水的內湖污水處理廠上方，透過「環境改造統包工程」進行全面更新，打造兼具環保與休閒的城市綠地。整體園區設有極限運動場、共融式遊具、戲水池、沙坑及體健設施等多元空間，無論是親子家庭、青少年或銀髮族，都能在此享受豐富多樣的戶外時光。

    衛工處說明，內湖運動公園位於舊宗路2段2號，民眾前往可搭乘公車552、小2、藍26、東環幹線號公車，在內湖運動公園站下車；或搭63、204、民生幹線公車在新湖/行忠路口下車，再步行3分鐘即可抵達。如果是自行開車或騎車，汽車經堤頂大道1段，於公園西側提供收費停車場，機車行經舊宗路2段，有部分機車停車格。

    內湖休閒運動公園重新開放，提供4大主題極限運動，圖為新手區。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，提供4大主題極限運動，圖為新手區。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，提供4大主題極限運動，圖為碗池區。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，提供4大主題極限運動，圖為碗池區。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，提供夜間照明到10點。（圖由台北市衛工處提供）

    內湖休閒運動公園重新開放，提供夜間照明到10點。（圖由台北市衛工處提供）

