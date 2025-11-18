淡水圖書館攜空中英語教室 推感恩節親子英語閱讀體驗免費報名

新北市立圖書館淡水分館攜手空中英語教室教育集團，22日、23日與29日推出系列親子閱讀與英語學習活動，從節慶主題書展、行動書車「書香火雞」布置到親子共讀與英文情境活動，帶領孩子在閱讀中認識感恩節文化，體驗濃厚的國際節慶氛圍。（記者羅國嘉攝）

每年11月的最後一個星期四是感恩節，新北市立圖書館淡水分館攜手空中英語教室教育集團，22日、23日與29日推出系列親子閱讀與英語學習活動，從節慶主題書展、行動書車「書香火雞」布置到親子共讀與英文情境活動，帶領孩子在閱讀中認識感恩節文化，體驗濃厚的國際節慶氛圍。活動即日起開放至新北市立圖書館網站免費報名。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，為了讓小朋友親身體驗這個特別節日，淡水分館除了在兒童閱覽室準備豐盛的感恩節閱讀大餐，透過節慶主題書展帶小朋友了解感恩節文化，同時結合空中英語教室教育集團，推出結合英語學習的「Reading Wonderland共讀嘉年華」系列活動。

吳佳珊表示，23日的「小小飛越探險家」書車市集，以火雞為主題，行動書車更以書本排成火雞造型，打造充滿節慶氛圍的「書香火雞」。現場也規劃「集集樂—書車尋字」、「點點樂—親子創作點點畫」及「動手樂—故事機錄音」等趣味體驗活動，空中英語教室老師將透過英文繪本與感恩節故事，引導孩子在閱讀中學習感謝與分享。

另外，22日「親子繪本共讀時光」與29日「角色小明星」活動中空中英語教室將分享英文選書與親子共讀技巧，並透過角色扮演與情境朗讀，讓孩子在輕鬆氛圍中學習實用英語。此外，空中英語教室也捐贈「睡夢鄉故事機」親子有聲書與「小小實踐家品格繪本」雙語有聲書，協助孩童透過淺顯易懂的英語建立良好品格與價值觀。更多活動資訊與報名方式可至網站查詢，或電洽（02）2288-8294。

