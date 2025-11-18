馬來西亞結球萵苣芬普尼殘留超標 邊境退運銷毀9680公斤

馬來西亞出口「結球萵苣」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗違規品項，其中一批自馬來西亞進口的結球萵苣遭檢出農藥「芬普尼」殘留超標，9680公斤於邊境遭退運或銷毀，食藥署針對輸入業者邊境查驗措施調整為逐批查驗，對於馬來西亞進口同號列品項產品，則維持一般抽批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這次輸入品項中，另有一批全球合作開發公司自馬來西亞進口的「結球萵苣」檢出殘留農藥芬普尼0.003 ppm，超出法規容許值的0.001 ppm，9680公斤遭退運或銷毀。

劉芳銘指出，該業者近半年來同產品、同號列已是第2批不合格，調整邊境抽驗規定為逐批查驗，對於馬來西亞進口的同號列品項，目前是半年來第1批不合格，目前維持一般抽批查驗。

針對蔬果容許的芬普尼殘留量，劉芳銘說，不同產品的法規容許值會依據總攝食量與風險進行調整，不同產品會有所不同。

劉芳銘表示，這次公布的違規品項中，另有一批「好食國際有限公司」輸入的日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.02克，依規定雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下，因此8.1公斤的產品遭退運或銷毀。

劉芳銘說明，從今年5月10日至11月10日止，受理產地為日本的醬油，計報驗1161批，檢驗不合格3批，不合格率0.3%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署從今11月18日起至12月17日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

