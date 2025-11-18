諾貝爾和平獎得主訪清華 鼓勵青年勇敢參與改變

2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼。（清大提供）

國立清華大學17日舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol Karman）以「永續發展與共同未來」為題發表演說，她鼓勵現場年輕聽眾：「不要讓別人決定你們的未來，未來要由你們親手寫下。」

卡曼說明，永續和平必須以人權與正義為基礎，年輕世代不能只當旁觀者，而要用知識與行動參與改變，為自己和世界負責。

卡曼是葉門記者與人權運動家，2011年成為首位獲頒諾貝爾和平獎的阿拉伯女性，被譽為「阿拉伯之春的女士」。她創立「無鎖鍊女記者組織」（Women Journalists Without Chains），推動新聞自由與女性權益。面對逮捕與威脅時，選擇以非暴力行動守護民主與人權。

談及永續發展，卡曼認為不能只談環境、只在乎國民生產毛額（GDP），更要關注人們是否擁有尊嚴、安全與機會。「對抗貧窮、賦權女性、支持教育與醫療，都是穩定與和平的必要條件。」她說。

卡曼也指出，女性權利不只是「性別議題」，是人權與民主的一部分。「讓女性成為完整的平等夥伴，而非暴力與歧視的受害者。」並鼓勵女性與年輕世代參與更多公共事務，對不公不義保持敏感，從選擇與行動累積改變。

談到台灣，卡曼讚許台灣在民主與科技發展上的成就，指出台灣在區域安全與全球供應鏈中扮演關鍵角色。她說：「台灣最珍貴的財富，不只是科技與經濟，還有自由的人們。」

另一方面，卡曼也提醒台灣在發展產業與科技的同時，要保護土地與環境。她認為，能源轉型與發展再生能源是抵禦全球暖化的重要關鍵，呼籲公民持續關注，督促政府把承諾化為具體行動。

談到科技帶來的挑戰，卡曼指出，AI是當代強大的工具，但若缺乏人權與倫理框架，便可能成為壓迫人民的工具、淪為獨裁政權的武器。提醒各國發展科技時，應把人權與自由列為優先考量。

清華大學校長高為元表示，當全世界都在談AI與半導體時，更不能忽略人權這個發展基礎，「沒有人權保障，科技的進步將失去意義。」

高為元感性分享自己閱讀卡曼撰文的心得，其中一段給年輕女孩的話令他印象深刻：「妳要記得，妳是堅強而勇敢的，這些特質會陪妳走過很多難關。」他說，清華也希望學生帶著這樣的力量，在各自領域守護人權與正義。

當天卡曼也與清華師生面對面座談，從人權、教育、媒體責任談到性別平等與阿拉伯之春經驗，分享她投入平權運動以來的經驗與心路歷程。

繼卡曼之後，明年4月清華將再邀請2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）與化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）到校，持續創造具前瞻性的國際對話平台。

