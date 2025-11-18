檢調盯場！彰化25.6萬芬普尼蛋連夜銷毀 文雅畜牧場一夜清空

彰化文雅畜牧場雞蛋被貼上封條管制，昨天深夜已全數銷毀。（縣府提供）

彰化芬普尼毒蛋風暴持續中，彰化縣政府今（18）日早上證實，在檢方指揮檢調監控下，昨天深夜已會同縣府農政單位銷毀文雅畜牧場內管制蛋，總計銷毀25萬6000多顆管制蛋，目前畜牧場內已無11月6日到15日管制蛋，銷毀費用23萬多元，將由畜牧場業者自行支付。另一方面，彰化縣動防所每天派員巡查場內雞隻、雞蛋等狀況，確保雞蛋不再外流。

昨晚漏夜銷毀的雞蛋包含1210箱散蛋、1447盒盒蛋、77.215公斤軟殼蛋，為11月6日生產後的雞蛋，一直到11月15日這段管制期間的新蛋，銷毀作業由檢方指揮檢調會同農政單位執行，專案執行人員昨晚進入文雅畜牧場，逐一清點退貨及每日生產封存數量，比對無誤，再把雞蛋裝運上車，隨即由警方、保七總隊沿路隨隊押運，送往適當場所經集中傾倒破蛋入斗後，由大型鏟斗機入場與菇包混合翻堆處理，完成銷毀作業。

在此同時，縣府依照檢方指示，針對11月6日到15日期間，逐日逐批採樣場內每日生產的雞蛋，共計110顆，全部冰存並採樣。縣府農業處表示，冰存採樣的雞蛋為檢方查扣證物，沒有在昨晚銷毀數量內。

農業處表示，畜牧場內被封存的管制蛋已全數銷毀，而畜牧場業者已經停止供應飼料給雞隻，雞隻正常來講是不會再下蛋，因此，昨晚銷毀的雞只到11月15日止，16日之後已無再下新蛋。

彰化25萬6000多顆管制蛋連夜銷毀。（縣府提供）

彰化檢方會同彰化縣府人員連夜到文雅畜牧場，銷毀因芬普尼超標列入管制的25.6萬顆雞蛋。（縣府提供）

彰化文雅畜牧場11月6日到15日管制雞蛋，昨天深夜全數清空銷毀。（縣府提供）

管制蛋銷毀前，縣府相關單位人員逐一清點確認管制與銷毀數量。（縣府提供）

一箱箱的雞蛋運上車，載往適當場所完成銷毀。（縣府提供）

縣府依照檢方指示，逐日逐批採樣雞蛋，冰存當證物。（縣府提供）

銷毀工作連夜執行，雞蛋倒入斗後，由大型鏟斗機入場銷毀。（縣府提供）

銷毀工作在檢調監控下完成。（縣府提供）

鏟斗機把雞蛋翻堆進行掩埋銷毀。（縣府提供）

