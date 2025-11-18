為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    蘇澳新站至蘇澳站路基遭沖刷道碴沖入民宅 台鐵允儘速復原

    2025/11/18 10:42 記者江志雄／宜蘭報導
    台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基遭鳳凰颱風暴雨沖刷，現場一片狼藉。（圖由陳俊宇服務處提供）

    台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基遭鳳凰颱風暴雨沖刷，現場一片狼藉。（圖由陳俊宇服務處提供）

    鳳凰颱風帶給蘇澳嚴重災情，台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基遭暴雨沖刷流失，道碴沖入鄰近民宅。台鐵公司表示，將動用大型機具儘速完成災後復原。

    颱風過後，立委陳俊宇接獲反映，直指台鐵蘇澳新站至蘇澳站之間部分路基流失，道碴被沖入民宅，邀集鎮長李明哲、鎮代會主席歐進義及台鐵公司宜蘭工務段勘查。

    陳俊宇要求台鐵公司在最短時間內完成受損路段整修，全面檢視鐵道周邊40公尺範圍內住戶情況，協助整理受災區域、排除潛在風險，讓居民恢復正常生活步調。

    台鐵公司指出，部分工程要動用大型機具，必須在深夜列車停駛時段施作，避免影響交通運行，請民眾理解施工時可能造成的不便。陳俊宇強調，後續將持續與台鐵、蘇澳鎮公所保持聯繫，確保復原作業如期推動。

    台鐵蘇澳新站至蘇澳站路基道碴沖入民宅，地方要求儘速清除。（圖由陳俊宇服務處提供）

    台鐵蘇澳新站至蘇澳站路基道碴沖入民宅，地方要求儘速清除。（圖由陳俊宇服務處提供）

    立委陳俊宇（右1）、蘇澳鎮長李明哲（右2）等人勘查蘇澳鐵路路基災情。（圖由陳俊宇服務處提供）

    立委陳俊宇（右1）、蘇澳鎮長李明哲（右2）等人勘查蘇澳鐵路路基災情。（圖由陳俊宇服務處提供）

    網友回應
