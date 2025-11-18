高雄新濱營區11/22開放參觀！新型國造艦艇、武器見客

高雄新濱營區22日舉辦「114年國防知性之旅活動」，民眾可參觀新型國造艦艇、武器裝備，並觀賞海軍軍官學校鼓號樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、海軍陸戰隊莒拳隊等演出。（取自中華民國海軍貼文）

國防部規劃自今年11月22日上午9時起至下午4時，於高雄新濱營區舉辦「114年國防知性之旅活動」，民眾可參觀新型國造艦艇、武器裝備，並觀賞海軍軍官學校鼓號樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、海軍陸戰隊莒拳隊等演出。

國防部表示，盼藉由營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，結合國防專業與裝備性能，凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

國防部說明，中華民國國籍民眾可以於本月22日上午9時至下午4時，於高雄新濱營區參與活動；活動項目包含新型國造艦艇參觀、武器裝備陳展、海軍軍官學校鼓號樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、海軍陸戰隊莒拳隊、左營高中熱舞社表演、人才招募及園遊會。

國防部提醒，參加民眾應攜帶中華民國身分證、駕照或具相片之健保卡，並主動出示接受查驗辨證，未滿14歲孩童如未具身分證，可由親屬陪同入營；外籍看護工應出示護照或居留證等合法文件接受查驗後，隨同受看護對象入營，外籍、陸籍（港澳）配偶尚未取得中華民國身分證前，須由我國籍配偶陪同入營，併同出示配偶身分證及個人居留證（或具照片之身分證明文件）等合法文件接受查驗入營。

國防部表示，為貫徹部隊行政中立，來訪民眾勿穿著與選舉相關服飾，並禁止散發競選文宣，除參演單位外，營區內禁止攜帶及使用遙控飛行器（空拍機），以維軍機保密與飛航安全。

