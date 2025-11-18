田中新車站命名倒數3天！10候選站名曝光 鄉親搶投票

高鐵彰化站與台鐵田中站「雙鐵接駁計畫」正式動工，未來透過空橋連結「新田中車站」。（交通部鐵道局提供）

高鐵彰化站與台鐵田中站「雙鐵接駁計畫」正式動工，未來將以全長3.135公里的高架鐵道銜接兩站，工程總經費約80億元，預計2031年完工。為迎接未來在高鐵彰化站旁誕生的新車站，田中鎮公所推出「臺鐵田中支線車站命名」票選活動，吸引大批民眾熱烈投稿，目前票選進入倒數三天。

田中鎮公所表示，首階段徵名已收到各界創意，並從投稿中篩選出10個優選名單，包括充滿詩意的「田中央站」、「幸福稻站」、「稻香田中站」；展現地理特色的「三潭站」、「卓乃潭站」；強調交通功能的「田中雙鐵站」、「田高站」；以及融合在地意象的「田中稻鄉站」、「田中稻香站」和簡潔有力的「田新站」。

田中鎮長蕭淑芬指出，雙鐵銜接工程是田中重要的交通建設，未來新車站不僅是轉運樞紐，更將成為地方新地標。透過公開徵名，希望邀請居民與外界共同參與，找出最能代表田中、具有地方故事與辨識度的站名，讓新車站更貼近在地文化、也更容易被旅客記住。

目前票選活動已進入最後倒數階段，將於11月20日中午12時截止。民眾可透過線上表單參與投票，每個電子郵件帳號限投一票。票選結果前五名將提交主辦單位作為最終評審參考，評審委員將依據名稱的地方辨識性、歷史意義、易記度、命名意涵及與田中鎮特色相關性等標準，選出最適合的站名。另外參與民眾還有機會抽中精美禮品，公所也呼籲鄉親把握機會投票。

高鐵彰化站串聯台鐵田中支線，未來將以全長3.135公里的高架鐵道銜接兩站，預計2031年通車。（交通部鐵道局提供）

田中鎮公所推出「臺鐵田中支線車站命名」票選活動，吸引大批民眾熱烈投稿。（田中鎮公所提供）

高鐵彰化站未來將與台鐵支線串連，計畫在高鐵彰化站區新增台鐵新田中站。（資料照）

