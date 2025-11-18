部澎兒科醫師吳佳玲，前進馬公國中防制數位暴力。（澎湖醫院提供）

數位科技發達，對於涉世不深的青少年朋友，恐將帶來不良影響。衛生福利部澎湖醫院兒科吳佳玲醫師前進馬公國中，舉辦以「數位時代的挑戰」為主題的校園宣導。講座聚焦於「數位性別暴力」的防治，並延伸探討數位科技對視力、注意力與心理健康的影響，以及安全使用網路的基本原則。

吳醫師指出，隨著數位科技的普及，青少年接觸3C產品的時間大幅增加，可能對身心健康與專注力造成負面影響。提醒學生在使用網路時，應避免洩漏個人資料、不任意下載或複製來路不明的檔案，並選擇可靠平台進行線上消費，以保護自身權益與資安安全。

請繼續往下閱讀...

針對近年日益嚴重的「數位性別暴力」，吳醫師指出，所謂數位性別暴力，是指透過網路或其他數位手段，基於性別因素對他人施加的暴力行為，可能涉及身體、心理或性方面的傷害。透過影片教學，學生進一步了解目前常見的4種犯罪手法，包括：以假身份接近受害者、偷拍、以物質誘惑或威脅方式迫使拍攝，以及雖為合意拍攝但未經同意即散播私密影像。

若不幸成為受害者，吳醫師建議務必保留相關證據，包括影像連結與散播者帳號，並可向性影像處理中心提出申訴，尋求協助。面對數位時代的種種挑戰，應養成審慎使用3C產品的習慣，關注其對身體、心理與人際關係的影響，善用科技工具，做自己生活的主人。未來將持續結合在地優質資源，走入更多社區，讓「預防勝於治療」的理念深入人心。

部澎兒科吳佳玲醫師走入校園，倡議數位性暴力防治。（澎湖醫院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法