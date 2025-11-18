為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    部澎兒科吳佳玲醫師走入校園 倡議數位性暴力防治

    2025/11/18 10:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    部澎兒科醫師吳佳玲，前進馬公國中防制數位暴力。（澎湖醫院提供）

    部澎兒科醫師吳佳玲，前進馬公國中防制數位暴力。（澎湖醫院提供）

    數位科技發達，對於涉世不深的青少年朋友，恐將帶來不良影響。衛生福利部澎湖醫院兒科吳佳玲醫師前進馬公國中，舉辦以「數位時代的挑戰」為主題的校園宣導。講座聚焦於「數位性別暴力」的防治，並延伸探討數位科技對視力、注意力與心理健康的影響，以及安全使用網路的基本原則。

    吳醫師指出，隨著數位科技的普及，青少年接觸3C產品的時間大幅增加，可能對身心健康與專注力造成負面影響。提醒學生在使用網路時，應避免洩漏個人資料、不任意下載或複製來路不明的檔案，並選擇可靠平台進行線上消費，以保護自身權益與資安安全。

    針對近年日益嚴重的「數位性別暴力」，吳醫師指出，所謂數位性別暴力，是指透過網路或其他數位手段，基於性別因素對他人施加的暴力行為，可能涉及身體、心理或性方面的傷害。透過影片教學，學生進一步了解目前常見的4種犯罪手法，包括：以假身份接近受害者、偷拍、以物質誘惑或威脅方式迫使拍攝，以及雖為合意拍攝但未經同意即散播私密影像。

    若不幸成為受害者，吳醫師建議務必保留相關證據，包括影像連結與散播者帳號，並可向性影像處理中心提出申訴，尋求協助。面對數位時代的種種挑戰，應養成審慎使用3C產品的習慣，關注其對身體、心理與人際關係的影響，善用科技工具，做自己生活的主人。未來將持續結合在地優質資源，走入更多社區，讓「預防勝於治療」的理念深入人心。

    部澎兒科吳佳玲醫師走入校園，倡議數位性暴力防治。（澎湖醫院提供）

    部澎兒科吳佳玲醫師走入校園，倡議數位性暴力防治。（澎湖醫院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播