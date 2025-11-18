為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    促統一設置廚餘蒸煮廠 竹縣議員何智達︰防疫又兼顧養豬產業

    2025/11/18 10:24 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣議員何智達建議縣府防範非洲豬瘟又兼顧養豬產業，由縣府統一設立廚餘蒸煮處理廠。（圖由竹縣府提供）

    如何兼顧防範非洲豬瘟和新竹縣養豬戶慣用廚餘養豬的習慣、消費者的適口性？無黨籍新竹縣議員何智達今天要求縣府農業處，在縣內的頭前溪南、北各自成立1個廚餘蒸煮處理中心，收集全縣家戶每天產出的廚餘後，統一徹底蒸煮、消毒，再低價便宜賣給養豬戶飼養豬隻使用。縣府農業處長傅琦媺說，他們可以跟縣府環保局共同研議，但是她強調，防疫和廚餘處理的環保問題仍應脫鉤處理較為妥適。

    何智達說，過去有條件允許養豬戶可以用廚餘養豬，就是要求養豬戶要把廚餘蒸煮到攝氏90度以上且至少1個小時，但卻忽略了這樣的經營成本很高，想要養豬戶徹底落實其實有點困難。

    他問傅琦媺新竹縣未來是否會全面禁止用廚餘養豬？還是會有條件開放？傅琦媺說，防疫是全國性的，所以會搭配中央的政策而走。何智達質疑，為什麼新竹縣不能有自己的政策，雲林縣就沒有隨中央政策。

    他要求縣府該有自己的配套辦法外，建議未來如果還是開放有條件允許用廚餘養豬，就該考慮前述務實面的養豬戶難處，所以應由縣府統一設立廚餘蒸煮處理中心，在溪北、溪南各一個。收集全縣廚餘後經徹底煮沸、消毒再便宜賣給養豬戶使用。這樣不僅可以減省環保局的廚餘濾液等處理預算，也能符合整個新竹縣的養豬產業和消費習慣，不然廚餘瀝乾後送燒，一樣也要錢且成本很高。

    新竹縣議員何智達要求縣府統一設置廚餘處理廠蒸煮廚餘、消毒後，再便宜賣給養豬戶養豬，防疫又兼顧養豬戶和消費者。（記者黃美珠攝）

