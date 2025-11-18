莊瑞雄、陳瑩助攻東體棒球場 3438萬重建經費有了

立委莊瑞雄、陳瑩前往台東體中會勘，並爭取預算修繕。（莊瑞雄立委服務團隊提供）

今年8月楊柳颱風造成台東體中棒球場多處嚴重毀損、訓練被迫全面中斷。莊瑞雄與立委陳瑩立即率同時任體育署長鄭世忠、行政院東部辦公室副執行長許文獻、台東縣議員簡維國、副議長林琮翰秘書、棒球委員會副主委方穎豐、台東市民代表王泰捷等人，前往實地勘災，並要求中央以專案方式啟動重建。經校方完成計畫提報後，教育部已於昨（17）日正式核定3438萬7257元，全額補助本次修繕改善工程。

莊瑞雄表示，颱風帶來的破壞不是一般維修能解決的輕度損害，而是「結構層級」的衝擊，包括牛棚天幕整片掀落、護墊遭長時間浸水、外圍圍欄與全壘打牆倒塌變形，球場的安全性已遭到全面性挑戰。

請繼續往下閱讀...

針對教育部核定的補助內容，莊瑞雄指出，專案經費的核定象徵中央對台東基層運動的重視，也代表此次重建已正式跨入實質階段，相關經費將用於受損設施修繕、結構補強、場地安全改善與技術服務等項目，後續校方也將依程序辦理技術服務與工程招標。他強調，未來最重要的，是確保工程施工的「品質與耐用度」，核定只是一個起點，真正的關鍵在於能否讓孩子走進一座扎實、安全、不再害怕風雨的球場。

陳瑩指出，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，不僅培育許多優秀選手，更承載著台東孩子揮棒追夢的希望，因此，球場的安全與品質，絕對不能因為風災受損而停滯，自己會持續爭取中央資源，讓台東的運動孩子能在最好的環境中成長、發揮，從台東走向全國、邁向國際。

莊瑞雄提及，台東體中長年是地方棒球人才的發源地，重建應以「更能承受未來挑戰」為目標，讓這座球場具備因應極端氣候的韌性，讓孩子的努力不再被天候所限制。

此外，本次風災除棒球場之外，也造成校區內多項設施受損。莊瑞雄表示，台東在大型災後修繕上的量能限制，後續其他受損區域也必須由中央與地方合力處理，他將持續協助校方提報計畫、爭取經費，使校園整體環境逐步恢復完整，並且持續監督工程進度與品質，確保本案如期如質完成，讓台東孩子能在更完善、更安全、更專業的環境中訓練。

立委莊瑞雄、陳瑩前往台東體中會勘，並爭取預算修繕。（莊瑞雄立委服務團隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法