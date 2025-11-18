為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    穿越150年！埔里「大埔城」解謎走讀 重現挑擔入城風華

    2025/11/18 10:06 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里社廳設治150週年，舉辦探訪大埔城遺跡走讀，眾人挑著裝有米、鹽的茄芷袋，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌。（圖由埔里鎮公所提供）

    南投埔里社廳設治150週年，舉辦探訪大埔城遺跡走讀，眾人挑著裝有米、鹽的茄芷袋，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌。（圖由埔里鎮公所提供）

    南投埔里鎮公所迎接埔里社廳設治150週年，舉辦「探訪大埔城遺跡」解謎走讀活動，透過舊城踏查解說，重現昔日挑擔入城風華，帶領民眾穿越150年時光隧道，走進舊城巷弄，重現百餘年前的大埔城。

    埔里鎮公所表示，大埔城是埔里舊城，也是當地開發的重要起點，走讀活動盼讓更多人走進歷史現場，透過親身參與，了解土地的故事，當孩子與家長一起集章解謎，也是在守護家鄉的文化記憶。

    走讀路線包括從大城路的朝奉宮，走到大肚城的恆吉號、番學堂，並在「東益成商號」體驗先民挑擔入城的辛勞，眾人挑著裝有米包和鹽包的大型茄芷袋，穿越國光客運後方的舊東門遺址，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌。

    公所說，大埔城遺跡走讀最後一場「城門南北走一回」，將在12月7日登場，鎮立圖書館於11月22至23日開放報名，有興趣的民眾可把握機會。

    南投埔里社廳設治150週年，舉辦探訪大埔城遺跡走讀，眾人挑著裝有米、鹽的茄芷袋，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌。（圖由埔里鎮公所提供）

    南投埔里社廳設治150週年，舉辦探訪大埔城遺跡走讀，眾人挑著裝有米、鹽的茄芷袋，走入舊城古道，重現大埔城昔日的挑擔入城風貌。（圖由埔里鎮公所提供）

