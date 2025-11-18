今起不再開船！ 小琉球「大航海時代」鹽埔碼頭元老航商暫停營運

以鹽埔為母港的琉球大福航運暫停營運。（記者陳彥廷攝）

屏東縣小琉球因為觀光旅遊興盛，從2015年開始，不斷有新的航商加入，為達人潮及船隻分流，航港局及屏東縣政府分別在鹽埔港及小琉球大福港打造新的候船室，不過，以鹽埔碼頭為母港且當地規模最大的「大福航運」，歷經縮減航班後，又因不堪虧損，正式於今天暫停營運，不少人說「又要回東港碼頭搶車位」，直呼很可惜。

大福琉球航運於2020年7月啟航，一次備足3艘船，在當時以臨時碼頭處為主要營運據點，一天有多班次，雖然並非最早進入鹽埔碼頭的航運公司，但卻是主要以此為母港營運的公司，並對開琉球大福漁港，由於後來一度有多達16艘船從屏東往返小琉球，也被戲稱是「小琉球大航海時代」，不過，在鵬琉線退場後，大福航運也在今天吹起熄燈號。

由於鹽埔碼頭方便停車，加上小琉球人潮越來越多，在大福漁港的候船室落成後，熱度漸增，不過，去年移師至新落成的新園海洋園區後，大福航運在二二八、春假連假滿滿人潮時，竟因船舶狀況不佳減班，在最重要時刻出包，引發顧客不小的質疑與後續的商譽，也種下營運不善的遠因。

不過，大福琉球航運並未把話說絕，該公司表示，在上週經航港局核准，於今天暫時停止航運並做內部重整規畫，暫時停止航運的過程中，若民眾有需要協助的地方歡迎與我們團隊聯繫，也謝謝一路以來的支持與信任，深感感激，期待盡快與民眾再度相見。

