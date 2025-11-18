新北巡檢425家特定寵物業 廢照5家、裁罰逾672萬

未施打晶片貓隻。（動保處提供）

隨著寵物飼養風氣提升，若業者疏於環境管理或未如實揭露動物健康狀況，不僅恐引發消費糾紛，也可能造成疾病傳播風險。新北市動物保護防疫處啟動年度特定寵物業查核專案，全面稽查425家業者，經查廢止許可證5間、裁罰16件計672萬3000元。

動保處長楊淑方指出，針對全市425家寵物業者進行全面檢視，從環境管理、動物來源到健康紀錄逐項檢視，確認業者是否依《特定寵物業管理辦法》合法經營並維護動物福利。

楊淑方說明，近期稽查過程中，查獲一家外觀整潔的合法寵物店，實際檢查卻發現籠具空間不足，未依規定提供健康紀錄，且部分貓隻健康不佳，另有未植入晶片卻上架販售的情形，違反《動物保護法》規定，裁罰籠具不符4萬元、紀錄不實4萬元、未施打晶片4萬元。此外，該店多次以內部空間屬私人場所為由拒絕稽查，但經比對申請資料，該房間已納入營業範圍，依法再罰3萬元，合計罰鍰15萬元。

楊淑方表示，依照《特定寵物業管理辦法》，業者須具備合法許可證、清楚標示營業資訊，並完整建立動物買賣、繁殖與照護紀錄；從業人員也需接受動物福利與防疫課程。每日環境清潔、通風與衛生管理皆需落實。違規者可依情節裁罰數萬元至數十萬元，屢犯者甚至可能遭廢止許可。

楊淑方提醒民眾，選購寵物時應主動查看業者合法證照、動物健康證明與晶片資料，留意動物活動空間、精神狀態及環境是否整潔，拒絕不明來源的動物，共同杜絕地下繁殖場與疾病傳播風險。

過小的籠具。（動保處提供）

貓隻籠具環境髒亂。（動保處提供）

貓隻生活環境髒亂。（動保處提供）

新北市動物保護防疫處啟動年度特定寵物業查核專案，全面稽查425家業者。（動保處提供）

