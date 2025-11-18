台東體中棒球場遭颱風毀損 教育部核定全額補助3438萬

台東體中棒球場今年8月被楊柳颱風重創後，立委陳瑩（前）、莊瑞雄（中）與官員勘查。（記者黃明堂翻攝）

今年8月，楊柳颱風重創台東，國立台東體中棒球場多處設施嚴重毀損，訓練被迫中斷。對此，立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓等人，共同會同中央與地方單位前往勘災，全力要求中央以專案方式啟動重建。經校方提報計畫後，教育部已於昨（17）日正式核定3438萬7257元，全額補助本次修繕改善工程，確保台東體中棒球場能如期如質復原。

3位立委在勘災時指出，颱風造成的損害是「結構層級」的衝擊，包括牛棚天幕掀落、護墊長時間浸水、外圍圍欄與全壘打牆倒塌變形，球場安全受到嚴重威脅。陳瑩表示，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，承載著台東孩子揮棒追夢的希望，爭取的經費不能只是「補破網」，必須以全面提升品質與強化結構為目標。

莊瑞雄強調，核定只是起點，未來最重要的關鍵在於確保工程施工的「品質與耐用度」，重建目標應是讓球場「更能承受未來挑戰」，具備因應極端氣候的韌性。黃建賓指出，根據目前時程規劃，預計將於本月底前完成委託技術服務發包，並在明年3月中前完成工程發包。

莊瑞雄、陳瑩承諾，將持續監督工程進度與品質，確保經費投入核心工程，使修繕成果符合專業標準、如期完工。3位立委一致強調，重建工作不僅要回復功能，更要全面提升場地的安全、耐候與專業訓練品質，讓台東的體育孩子能在最好的環境中成長，從台東走向全國、邁向國際。除了棒球場，將持續協助校方爭取校區內其他受損設施的重建經費，守護台東整體體育教育環境。

