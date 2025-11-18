為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東體中棒球場遭颱風毀損 教育部核定全額補助3438萬

    2025/11/18 10:02 記者黃明堂／台東報導
    台東體中棒球場今年8月被楊柳颱風重創後，立委陳瑩（前）、莊瑞雄（中）與官員勘查。（記者黃明堂翻攝）

    台東體中棒球場今年8月被楊柳颱風重創後，立委陳瑩（前）、莊瑞雄（中）與官員勘查。（記者黃明堂翻攝）

    今年8月，楊柳颱風重創台東，國立台東體中棒球場多處設施嚴重毀損，訓練被迫中斷。對此，立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓等人，共同會同中央與地方單位前往勘災，全力要求中央以專案方式啟動重建。經校方提報計畫後，教育部已於昨（17）日正式核定3438萬7257元，全額補助本次修繕改善工程，確保台東體中棒球場能如期如質復原。

    3位立委在勘災時指出，颱風造成的損害是「結構層級」的衝擊，包括牛棚天幕掀落、護墊長時間浸水、外圍圍欄與全壘打牆倒塌變形，球場安全受到嚴重威脅。陳瑩表示，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，承載著台東孩子揮棒追夢的希望，爭取的經費不能只是「補破網」，必須以全面提升品質與強化結構為目標。

    莊瑞雄強調，核定只是起點，未來最重要的關鍵在於確保工程施工的「品質與耐用度」，重建目標應是讓球場「更能承受未來挑戰」，具備因應極端氣候的韌性。黃建賓指出，根據目前時程規劃，預計將於本月底前完成委託技術服務發包，並在明年3月中前完成工程發包。

    莊瑞雄、陳瑩承諾，將持續監督工程進度與品質，確保經費投入核心工程，使修繕成果符合專業標準、如期完工。3位立委一致強調，重建工作不僅要回復功能，更要全面提升場地的安全、耐候與專業訓練品質，讓台東的體育孩子能在最好的環境中成長，從台東走向全國、邁向國際。除了棒球場，將持續協助校方爭取校區內其他受損設施的重建經費，守護台東整體體育教育環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播