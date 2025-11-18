捷運三鶯線頂埔站現況搶先看！ 轉乘板南線僅需2分鐘

捷運三鶯線預計年底完工，車站各項設施越來越完整。（圖由捷運局提供）

新北市捷運三鶯線目前密集展開全線全系統測試，朝年底完工目標邁進，各項設施越來越完整，開始加上指標和標誌系統，營造簡潔明瞭的動線，其中頂埔站可轉乘台北捷運板南線，站內規劃直達轉乘通道，搭配便利的電扶梯，縮短轉乘時間至2分鐘內，未來從三鶯地區前往台北市中心，可節省約20分鐘通勤時間。

新北市捷運工程局搶先曝光頂埔站現況，從車站可以看到更多細節，例如站外新的站牌同時有新北捷運和台北捷運的標誌，代表頂埔站將成為連接三鶯線、板南線的樞紐，如果乘客在三鶯線月台下車，可依循指標前往轉乘板南線，目前從車站出入口往外看，站外寬闊明亮的景象映入眼簾，象徵距離完工通車的日子更近了。

捷運局指出，三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會的重要樞紐，兩線採「垂直分層」設計，板南線位於地下3層，三鶯線位在地上3層，為因應尖峰時段的轉乘需求，規劃直達轉乘通道，設置8座直通電扶梯，包含上下行各4座，出入站的轉乘時間可縮短至2分鐘以內，相較大台北都會區其他高架車站轉乘地下車站的動線更為便利。

捷運局表示，未來三鶯線完工通車後，預計從三鶯地區至台北市的通勤時間可減少20分鐘，促進新北市土城、三峽、鶯歌地區的都市發展，並帶動三鶯地區豐富的文化體驗與觀光遊憩人潮。

捷運三鶯線頂埔站的站牌同時有新北捷運、台北捷運二種標誌，代表頂埔站是連接三鶯線和板南線的重要樞紐。（圖由捷運局提供）

從捷運三鶯線頂埔站的出入口往外看，遼闊明亮的景象映入眼簾。（圖由捷運局提供）

捷運三鶯線頂埔站可轉乘板南線，車站開始加入指標系統。（圖由捷運局提供）

