    首頁 > 生活

    世界看到台灣！ 國海院GoOcean獲英國《路透》引用全球直播

    2025/11/18 09:57 記者洪定宏／高雄報導
    國海院GoOcean獲英國《路透》引用全球直播。（圖擷取自Reuters臉書粉專）

    國海院GoOcean獲英國《路透》引用全球直播。（圖擷取自Reuters臉書粉專）

    鳳凰颱風影響台灣期間，英國《路透》（Reuters）臉書粉專在全球直播中，選用國家海洋研究院設置在澎湖「觀音亭」的波流遙測系統即時影像，向世界各地觀眾呈現海面風浪與海象的變化，讓國際第一時間看見台灣的海洋現場。

    《路透》粉專顯示，追蹤者多達851萬，5天前引用國海院澎湖「觀音亭」波流遙測系統即時影像，觀看次數5.4萬。《路透》當時以「颱風鳳凰逼近時的台灣澎湖島景觀」為題發文，指「預期颱風鳳凰登陸前，台灣澎湖島的景象。台灣在這場強度大幅減弱、但曾給東部山區帶來創紀錄暴雨並引發部分地區水深及頸的洪水的颱風到來前，已撤離超過8300人」。

    國海院指出，這套系統結合海洋雷達、氣象儀、即時攝影機，平時用於監測波浪與海流，並透過GoOcean海域遊憩風險資訊平台，提供沿海遊憩安全與防災決策參考；在颱風等劇烈天氣來臨時，更能即時記錄海況變化，支援相關單位研判風險、部署應變措施。

    國海院強調，將持續在「海域安全監控應變資訊與技術開發」中長程計畫的支持下，強化多元科技與資訊融合，提供最新、最即時的海洋資訊，守護民眾生命安全。

