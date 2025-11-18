為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    危險！新北雙溪往九份102線22.5K巨石崩落 雙向交通中斷

    2025/11/18 09:55 記者俞肇福、吳昇儒／新北報導
    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    新北市雙溪區公所今天（18日）表示，102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，雙向都無法通行。新北市政府已派遣機具清除中，提醒往來民眾改道通行。雙溪區長劉盈良說，今天早上接獲通報，已請開口契約廠商進駐，預計今天晚上會清除完畢。劉盈良呼籲民眾，近日天氣不穩定，請民眾注意安全小心駕駛。

    劉盈良表示，目前102市道因22．5k落石暫時封閉，民眾若在雙溪往返瑞芳，可利用侯牡公路（北37），或搭乘火車等大眾交通工具往返。

    新北市102線公路連接瑞芳、九份和雙溪，途中有知名景點「不厭亭」。雙溪區公所，102線指標22．5K邊坡坍塌，巨石崩落掉到雙向雙線車道上，阻斷道路，雙向都無法通行，請用路人暫勿通行事故路段。

    瑞芳警分局員警目前在102線指標27K（雙溪端）及15.8K（瑞芳端）處設立管制點，管制人車進入，並通報交控中心及警廣電台，提醒用路人配合員警管制，小心駕駛。

    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播