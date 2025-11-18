危險！新北雙溪往九份102線22.5K巨石崩落 雙向交通中斷

台102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，所幸無人傷亡，民眾請改道行駛。（記者俞肇福攝）

新北市雙溪區公所今天（18日）表示，102線瑞雙公路邊坡有落石，巨石佔滿雙向雙線道路，雙向都無法通行。新北市政府已派遣機具清除中，提醒往來民眾改道通行。雙溪區長劉盈良說，今天早上接獲通報，已請開口契約廠商進駐，預計今天晚上會清除完畢。劉盈良呼籲民眾，近日天氣不穩定，請民眾注意安全小心駕駛。

劉盈良表示，目前102市道因22．5k落石暫時封閉，民眾若在雙溪往返瑞芳，可利用侯牡公路（北37），或搭乘火車等大眾交通工具往返。

新北市102線公路連接瑞芳、九份和雙溪，途中有知名景點「不厭亭」。雙溪區公所，102線指標22．5K邊坡坍塌，巨石崩落掉到雙向雙線車道上，阻斷道路，雙向都無法通行，請用路人暫勿通行事故路段。

瑞芳警分局員警目前在102線指標27K（雙溪端）及15.8K（瑞芳端）處設立管制點，管制人車進入，並通報交控中心及警廣電台，提醒用路人配合員警管制，小心駕駛。

