北市服務學習典範 黃新雅350小時伴弱勢童獲金獎

黃新雅因自身情緒調適與家庭經驗，更加理解心理支持對孩童的重要性，於愛慈基金會恩典之家累積超過350小時服務。（圖由北市教育局提供）

台北市教育局今公布113學年度「中等學校服務學習－社會實踐評選」，個人組黃新雅透過在基金會陪伴弱勢孩童超過350小時，獲得金獎殊榮，也透過服務實現自我成長。學校社團組金等獎由南港高工「技藝由心－愛在服務」及蘭雅國中「曙光服務社」獲得。

台北市教育局表示，快速變動的社會中，公民素養、同理能力與公共參與已成青年核心能力，服務學習能讓學生在真實情境中理解社會需求，讓「關懷與服務」成為城市教育的重要基底。113學年度「中等學校服務學習－社會實踐評選」共有19校、31組團隊參與，評選出個人組1金2銀3銅，社團組2金5銀7銅。

個人組金等獎由非學校型態實驗教育學生黃新雅獲得，她因自身情緒調適與家庭經驗，更加理解心理支持對孩童的重要性，於愛慈基金會恩典之家累積超過350小時服務，並自學發展心理學，於照護藥毒癮嬰幼兒的現場看見更複雜的情緒需求。

黃同學曾經陪伴情緒反覆的女孩彤彤（化名），在孩子渴望安慰與抗拒接觸間的矛盾反應中體會到理論與實務差距，理解反應屬自我保護後調整陪伴方式，以支持性引導協助建立安全感，也體會到服務不是單向付出，而是雙向成長。

學校社團組金等獎由南港高工「技藝由心－愛在服務」及蘭雅國中「曙光服務社」獲得。南港高工團隊結合技藝專長與社區需求，推動小小工程師計畫，帶領學童操作輪型機器人、製作迷你氣象台等，將科技教育帶入社區與偏鄉，拓展孩童視野。

蘭雅國中「曙光服務社」以陪伴身障者與遲緩幼兒為主軸，從需求調查、課程設計到活動實作。社團成員羅同學分享，在陪伴腦性麻痺者過程中，學會從細微表情辨識想法，也學會以耐心、理解與包容心態來服務。

蘭雅國中「曙光服務社」以陪伴身障者與遲緩幼兒為主軸，從需求調查、課程設計到活動實作推動完整服務歷程。（圖由北市教育局提供）

南港高工輪型機器人體驗活動走入偏鄉教育。（圖由北市教育局提供）

