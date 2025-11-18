為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    食農遊學探索台南農產 東山國小甜蜜開箱

    2025/11/18 09:46 記者王涵平／台南報導
    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業，家長直呼，原來簡單的食材也能做出這麼地方味的甜點。

    東山國小與東山國中合作的蜜蜂課程，以東山農特產蜂蜜為主題規劃，先前往東山國中蜜蜂養殖區，在青農林俊儀的解說與引導下，近距離觀察蜂箱，認識蜂王、雄蜂、工蜂在生態行為以及所扮演角色；同時暸解蜜蜂如何採蜜、釀蜜，孩子親手操作離心機收集蜂蜜時興奮不已，並品嘗不同花源的蜂蜜風味，覺得每種香氣都不一樣，好神奇。

    回到東山國小的郁蒼食經學堂，運用東山咖啡、火龍果及蜂蜜等在地特產為原料，由盧秋安老師指導捏製香Q可口的手工麻糬，現場瀰漫著甜香與笑聲。

    傑出青農王莨耿分享以蜂蜜為主題的低碳健康在地食材營養課程。他強調，吃當季、選在地不僅能減少碳足跡，也能讓孩子更接近家鄉的真實味道，同時也從自然生態環境對蜜蜂的影響切入，倡導人與環境的和諧共生。陪孫子參加的趙陳秀枝阿嬤說，有吃又有拿，下次還想再來。

    教育局專員張惟秀參與後指出，食農遊學地圖推出的假日活動場場精彩，受到親師生高度支持，活動結合各校特色、在地農產與食農教育，讓孩子透過親眼看、親手做、親身體驗，培養飲食知識、鄉土認同與環境永續觀念，未來持續擴大辦理。

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播