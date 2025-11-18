食農遊學探索台南農產 東山國小甜蜜開箱

南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業。（記者王涵平攝）

南市「食農遊學地圖」帶領民眾探索台南農產，東山區東山國小推出「蜂蜜」食農假日親子營，吸引來自各地15組家庭參加，親子深入了解蜜蜂產業，家長直呼，原來簡單的食材也能做出這麼地方味的甜點。

東山國小與東山國中合作的蜜蜂課程，以東山農特產蜂蜜為主題規劃，先前往東山國中蜜蜂養殖區，在青農林俊儀的解說與引導下，近距離觀察蜂箱，認識蜂王、雄蜂、工蜂在生態行為以及所扮演角色；同時暸解蜜蜂如何採蜜、釀蜜，孩子親手操作離心機收集蜂蜜時興奮不已，並品嘗不同花源的蜂蜜風味，覺得每種香氣都不一樣，好神奇。

回到東山國小的郁蒼食經學堂，運用東山咖啡、火龍果及蜂蜜等在地特產為原料，由盧秋安老師指導捏製香Q可口的手工麻糬，現場瀰漫著甜香與笑聲。

傑出青農王莨耿分享以蜂蜜為主題的低碳健康在地食材營養課程。他強調，吃當季、選在地不僅能減少碳足跡，也能讓孩子更接近家鄉的真實味道，同時也從自然生態環境對蜜蜂的影響切入，倡導人與環境的和諧共生。陪孫子參加的趙陳秀枝阿嬤說，有吃又有拿，下次還想再來。

教育局專員張惟秀參與後指出，食農遊學地圖推出的假日活動場場精彩，受到親師生高度支持，活動結合各校特色、在地農產與食農教育，讓孩子透過親眼看、親手做、親身體驗，培養飲食知識、鄉土認同與環境永續觀念，未來持續擴大辦理。

